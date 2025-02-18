https://1prime.ru/20250218/ukraina-855032586.html

Киев рассчитывает получить средства от Европейского инвестиционного банка

Киев рассчитывает получить средства от Европейского инвестиционного банка - 18.02.2025, ПРАЙМ

Киев рассчитывает получить средства от Европейского инвестиционного банка

Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка 400 миллионов евро в качестве займа, средства, как утверждается, будут направлены на... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:07+0300

2025-02-18T14:07+0300

2025-02-18T14:07+0300

украина

финансы

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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка 400 миллионов евро в качестве займа, средства, как утверждается, будут направлены на восстановление энергообъектов, сообщил во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он ранее сообщал, что Украина с 2022 года получила от Европейского инвестиционного банка более 2 миллиардов евро помощи, в ближайшее время ожидается выделение еще 116,5 миллиона евро. "Принимаем важное решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 миллионов евро в качестве займа. Это, в частности, средства на энергоэффективное восстановление", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

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украина, финансы