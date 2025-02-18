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ЦБ сможет определять определять валюту для оплаты уставного капитала банков

ЦБ сможет определять определять валюту для оплаты уставного капитала банков - 18.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ сможет определять определять валюту для оплаты уставного капитала банков

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T14:47+0300

2025-02-18T14:47+0300

2025-02-18T14:47+0300

госдума

иностранная валюта

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Банку России определять иностранную валюту, которая может вноситься в оплату долей уставного капитала российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия иностранным ограничительным мерам, а также дедолларизации российской экономики и стабилизации курса рубля. Закон предусматривает, что совет директоров Банка России будет определять перечень видов иностранной валюты, которой можно оплачивать доли в уставном капитале кредитных организаций, страховщиков и НПФ. Также совет директоров ЦБ будет вправе определить максимальную долю уставного капитала этих организаций, которая может быть оплачена такой валютой. Таким образом, Банк России сможет ограничивать формирование уставного капитала в валюте недружественных стран, пояснял в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно пояснительной записке, в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций предположительно могут вноситься валюты стран ЕАЭС и БРИКС. В настоящее время, помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия; в БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.

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госдума, иностранная валюта