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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 февраля - 18.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,68 копейки, до 12,4167 рубля, курс доллара - на 9,49 копейки, до 91,3398 рубля, курс... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T17:30+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,68 копейки, до 12,4167 рубля, курс доллара - на 9,49 копейки, до 91,3398 рубля, курс евро - на 13,55 копейки, до 95,6693 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 февраля
ЦБ: официальный курс юаня на среду - 12,42, доллара - 91,34, евро - 95,67 руб
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,68 копейки, до 12,4167 рубля, курс доллара - на 9,49 копейки, до 91,3398 рубля, курс евро - на 13,55 копейки, до 95,6693 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
ЦБ: РФ находится в состоянии циклического снижения темпов роста экономики
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.