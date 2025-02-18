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В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа - 18.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа

Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T12:35+0300

2025-02-18T12:35+0300

2025-02-18T12:35+0300

политика

россия

сша

кремль

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - отметил он в беседе с журналистами.Российско-американские переговоры начались утром вторника в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков проведут встречу с американскими представителями в Эр-Рияде, чтобы обсудить восстановление американо-российских отношений и начало переговоров по Украине.

https://1prime.ru/20250217/tramp-855003488.html

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россия, сша, кремль, владимир путин, дональд трамп