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В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа
Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:35+0300
2025-02-18T12:35+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - отметил он в беседе с журналистами.Российско-американские переговоры начались утром вторника в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков проведут встречу с американскими представителями в Эр-Рияде, чтобы обсудить восстановление американо-российских отношений и начало переговоров по Украине.
https://1prime.ru/20250217/tramp-855003488.html
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Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа
Песков сообщил, что понимания о датах встречи Путина и Трампа пока нет
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - отметил он в беседе с журналистами.
Российско-американские переговоры начались утром вторника в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков проведут встречу с американскими представителями в Эр-Рияде, чтобы обсудить восстановление американо-российских отношений и начало переговоров по Украине.
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