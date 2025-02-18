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В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа - 18.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа - 18.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа
Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T12:35+0300
2025-02-18T12:35+0300
политика
россия
сша
кремль
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - отметил он в беседе с журналистами.Российско-американские переговоры начались утром вторника в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков проведут встречу с американскими представителями в Эр-Рияде, чтобы обсудить восстановление американо-российских отношений и начало переговоров по Украине.
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россия, сша, кремль, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Кремль, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:35 18.02.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о датах встречи Путина и Трампа

Песков сообщил, что понимания о датах встречи Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Возможные даты встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут появиться во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Возможно, появятся какие-то прикидки по результатам сегодняшних переговоров, но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - отметил он в беседе с журналистами.
Российско-американские переговоры начались утром вторника в Эр-Рияде. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков проведут встречу с американскими представителями в Эр-Рияде, чтобы обсудить восстановление американо-российских отношений и начало переговоров по Украине.
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