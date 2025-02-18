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Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии, заявили в МИД
Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии, заявили в МИД - 18.02.2025, ПРАЙМ
Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии, заявили в МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, о чем рассказало Министерство иностранных | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T16:03+0300
2025-02-18T16:03+0300
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, о чем рассказало Министерство иностранных дел Российской Федерации.В официальном Telegram-канале министерства было опубликовано сообщение о том, что Сергей Лавров был принят наследным принцем, являющимся также председателем Совета министров Саудовской Аравии.Местом проведения встречи стал Эр-Рияд, где незадолго до этого состоялись переговоры между представителями России и Соединенных Штатов.Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в состав российской делегации, также обсуждалась возможность согласования подходов к началу переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.В состав российской делегации вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Политика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РОССИЯ, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, РФ, МИД
Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии, заявили в МИД
МИД РФ: Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, о чем рассказало Министерство иностранных дел Российской Федерации.
В официальном Telegram-канале министерства было опубликовано сообщение о том, что Сергей Лавров был принят наследным принцем, являющимся также председателем Совета министров Саудовской Аравии.
Местом проведения встречи стал Эр-Рияд, где незадолго до этого состоялись переговоры между представителями России и Соединенных Штатов.
Делегации России и США во вторник провели в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в состав российской делегации, также обсуждалась возможность согласования подходов к началу переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
В Совфеде считают переговоры в Эр-Рияде началом контактов России и США