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Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters

Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters - 18.02.2025, ПРАЙМ

Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters

Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T21:00+0300

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политика

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украина

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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, на вторую встречу были приглашены государства ЕС, которые не присутствовали на первой такой встрече, прошедшей в понедельник, а также Канаду.Как сообщается, на встречу в среду пригласили Норвегию, страны Прибалтики, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию, Бельгию и Канаду. Представители нескольких из приглашенных стран присоединятся к мероприятию по видеоконференции, отметили дипломаты.Вчера по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже состоялся неформальный саммит ряда лидеров Европы для обсуждения Украины и европейской безопасности на фоне переговоров российского и американского президентов. В этом саммите приняли участие главы ФРГ Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также на саммите присутствовали председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

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франция, встреча, украина