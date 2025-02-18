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Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters
Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters - 18.02.2025, ПРАЙМ
Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters
Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T21:00+0300
2025-02-18T21:01+0300
политика
франция
встреча
украина
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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, на вторую встречу были приглашены государства ЕС, которые не присутствовали на первой такой встрече, прошедшей в понедельник, а также Канаду.Как сообщается, на встречу в среду пригласили Норвегию, страны Прибалтики, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию, Бельгию и Канаду. Представители нескольких из приглашенных стран присоединятся к мероприятию по видеоконференции, отметили дипломаты.Вчера по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже состоялся неформальный саммит ряда лидеров Европы для обсуждения Украины и европейской безопасности на фоне переговоров российского и американского президентов. В этом саммите приняли участие главы ФРГ Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также на саммите присутствовали председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.
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франция, встреча, украина
Политика, ФРАНЦИЯ, встреча, УКРАИНА
21:00 18.02.2025 (обновлено: 21:01 18.02.2025)
 
Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters

Reuters: Париж в среду проведет вторую встречу по Украине в расширенном составе

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© fotolia.com / pp76
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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, на вторую встречу были приглашены государства ЕС, которые не присутствовали на первой такой встрече, прошедшей в понедельник, а также Канаду.
Как сообщается, на встречу в среду пригласили Норвегию, страны Прибалтики, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию, Бельгию и Канаду. Представители нескольких из приглашенных стран присоединятся к мероприятию по видеоконференции, отметили дипломаты.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Премьер Польши сообщил об отсутствии решений по итогам саммита в Париже
Вчера, 22:12
Вчера по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже состоялся неформальный саммит ряда лидеров Европы для обсуждения Украины и европейской безопасности на фоне переговоров российского и американского президентов. В этом саммите приняли участие главы ФРГ Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также на саммите присутствовали председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.
 
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