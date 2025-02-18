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Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters
Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters - 18.02.2025, ПРАЙМ
Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters
Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T21:00+0300
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ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, на вторую встречу были приглашены государства ЕС, которые не присутствовали на первой такой встрече, прошедшей в понедельник, а также Канаду.Как сообщается, на встречу в среду пригласили Норвегию, страны Прибалтики, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию, Бельгию и Канаду. Представители нескольких из приглашенных стран присоединятся к мероприятию по видеоконференции, отметили дипломаты.Вчера по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже состоялся неформальный саммит ряда лидеров Европы для обсуждения Украины и европейской безопасности на фоне переговоров российского и американского президентов. В этом саммите приняли участие главы ФРГ Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также на саммите присутствовали председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.
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Политика, ФРАНЦИЯ, встреча, УКРАИНА
Париж проведет новую встречу по Украине, сообщает Reuters
Reuters: Париж в среду проведет вторую встречу по Украине в расширенном составе
ПАРИЖ, 18 фев – ПРАЙМ. Париж намерен в среду провести новую встречу для обсуждения ситуации на Украине и безопасности Европы. Как сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, на вторую встречу были приглашены государства ЕС, которые не присутствовали на первой такой встрече, прошедшей в понедельник, а также Канаду.
Как сообщается, на встречу в среду пригласили Норвегию, страны Прибалтики, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию, Бельгию и Канаду. Представители нескольких из приглашенных стран присоединятся к мероприятию по видеоконференции, отметили дипломаты.
Премьер Польши сообщил об отсутствии решений по итогам саммита в Париже
Вчера по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже состоялся неформальный саммит ряда лидеров Европы для обсуждения Украины и европейской безопасности на фоне переговоров российского и американского президентов. В этом саммите приняли участие главы ФРГ Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также на саммите присутствовали председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.