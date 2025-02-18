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ВТБ заявил о готовности к проведению всех типов операций с цифровым рублем - 18.02.2025, ПРАЙМ
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ВТБ заявил о готовности к проведению всех типов операций с цифровым рублем
ВТБ заявил о готовности к проведению всех типов операций с цифровым рублем - 18.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ заявил о готовности к проведению всех типов операций с цифровым рублем
ВТБ на текущий момент готов к проведению всех видов операций с цифровым рублем для всех типов клиентов, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T15:34+0300
2025-02-18T15:34+0300
финансы
банки
втб
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - ПРАЙМ. ВТБ на текущий момент готов к проведению всех видов операций с цифровым рублем для всех типов клиентов, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим Кулик. "На текущий момент банк ВТБ готов к проведению всех типов операций для всех типов клиентов, включая использование мобильных приложений, веб-приложений и так далее", - сказал Кулик. По его словам, 1 июля в приложении банка появится набор функций, который позволит совершать все необходимые операции с цифровым рублем. Он напомнил, что широкий запуск цифрового рубля для россиян ожидается в середине 2025 года и отметил, что использование цифрового рубля по всей стране зависит от всех участников финансового рынка "Мы в первом составе пилотной группы начали тестировать цифровой рубль. Пилот насчитывает сотни участников со всей страны. В ближайшее время фокус-группа увеличится на 50%. Основная доля операций - 91% - приходится на переводы между физлицами, а 9% - на оплату товаров и услуг цифровыми рублями", - рассказал Кулик. В начале января пресс-служба ВТБ заявила, что банк будет технологически готов к запуску цифрового рубля уже в первом квартале 2025 года: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
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финансы, банки, втб
Финансы, Банки, ВТБ
15:34 18.02.2025
 
ВТБ заявил о готовности к проведению всех типов операций с цифровым рублем

Топ-менеджер Кулик: ВТБ готов к проведению всех типов операций с цифровым рублем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - ПРАЙМ. ВТБ на текущий момент готов к проведению всех видов операций с цифровым рублем для всех типов клиентов, заявил РИА Новости зампредседателя правления банка Вадим Кулик.
"На текущий момент банк ВТБ готов к проведению всех типов операций для всех типов клиентов, включая использование мобильных приложений, веб-приложений и так далее", - сказал Кулик.
По его словам, 1 июля в приложении банка появится набор функций, который позволит совершать все необходимые операции с цифровым рублем. Он напомнил, что широкий запуск цифрового рубля для россиян ожидается в середине 2025 года и отметил, что использование цифрового рубля по всей стране зависит от всех участников финансового рынка
"Мы в первом составе пилотной группы начали тестировать цифровой рубль. Пилот насчитывает сотни участников со всей страны. В ближайшее время фокус-группа увеличится на 50%. Основная доля операций - 91% - приходится на переводы между физлицами, а 9% - на оплату товаров и услуг цифровыми рублями", - рассказал Кулик.
В начале января пресс-служба ВТБ заявила, что банк будет технологически готов к запуску цифрового рубля уже в первом квартале 2025 года: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
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