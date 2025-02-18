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Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области - 18.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:07+0300
2025-02-18T19:07+0300
2025-02-18T19:08+0300
экономика
владимир путин
выплаты
курская область
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. "На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
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владимир путин, выплаты, курская область
Экономика, Владимир Путин, выплаты, Курская область
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области
Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс руб курянам, утратившим имущество
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований.
"На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
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