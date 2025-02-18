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Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области

Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области - 18.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T19:07+0300

2025-02-18T19:07+0300

2025-02-18T19:08+0300

экономика

владимир путин

выплаты

курская область

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. "На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

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владимир путин, выплаты, курская область