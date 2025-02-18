Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области - 18.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/vyplaty-855042192.html
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области - 18.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T19:07+0300
2025-02-18T19:08+0300
экономика
владимир путин
выплаты
курская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:121:1251:825_1920x0_80_0_0_fa239688025b76116cf55806dddde562.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований. "На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
https://1prime.ru/20250214/ataka-854950047.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850745135_0:4:1251:942_1920x0_80_0_0_bc1d94973c31eab218da98e556bdfa73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, выплаты, курская область
Экономика, Владимир Путин, выплаты, Курская область
19:07 18.02.2025 (обновлено: 19:08 18.02.2025)
 
Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество в Курской области

Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс руб курянам, утратившим имущество

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских формирований.
"На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
В Курской области съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ
14 февраля, 21:14
 
ЭкономикаВладимир ПутинвыплатыКурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала