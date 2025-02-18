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Выручка Evraz Steel Building увеличилась почти втрое

Выручка Evraz Steel Building увеличилась почти втрое - 18.02.2025, ПРАЙМ

Выручка Evraz Steel Building увеличилась почти втрое

Выручка Evraz Steel Building в 2024 году выросла почти втрое по сравнению с 2023 годом - до 14,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T16:56+0300

2025-02-18T16:56+0300

2025-02-18T16:56+0300

экономика

бизнес

евраз

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Выручка Evraz Steel Building в 2024 году выросла почти втрое по сравнению с 2023 годом - до 14,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. "В Evraz Steel Building подвели итоги 2024 года, по всем основным параметрам рекордные для компании и рынка. Компания отгрузила заказчикам более 51 000 тонн металлоконструкций, что составило 156% к результату 2023 года. Выручка Evraz Steel Building в прошедшем году составила более 14,5 миллиарда рублей, что почти втрое превышает итог 2023 года", - говорится в сообщении. "Увеличить темпы прироста бизнеса удалось в первую очередь благодаря эффективной модели распределенного производства и комплектной поставке монтажными партиями на объекты строительства в логике монтажа, продолжающейся цифровой трансформации компании на основе IFC-моделей каждого реализуемого проекта и эффективной работе с партнерской сетью заводов-производителей металлоконструкций", - пояснили в пресс-службе. Среди значимых проектов, для которых Evraz Steel Building поставила продукцию в прошлом году, упоминаются: строительство стадиона "Торпедо", образовательного центра РГАУ – МСХА им. Тимирязева и мясокомбината в промзоне "Орлово" в Москве, ТРЦ "Золотой" в Екатеринбурге, производственные и складские объекты Wildberries в Рязани, производственные объекты "Евраза", а также другие системообразующие промышленные и инфраструктурные проекты в России. Отмечается, что партнерская сеть заводов металлоконструкций компании в экосистеме Evraz Steel в России и СНГ выросла в 2024 году до 150 предприятий, а в целом ее ежемесячная расчетная производственная мощность достигла 100 тысяч тонн металлоконструкций. "Евраз" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Evraz Steel Building входит в экосистему стального строительства "Евраза".

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бизнес, евраз