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Два взрыва произошли на танкере Seajewel в Италии - 18.02.2025, ПРАЙМ
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Два взрыва произошли на танкере Seajewel в Италии
Два взрыва произошли на танкере Seajewel в Италии - 18.02.2025, ПРАЙМ
Два взрыва произошли на танкере Seajewel в Италии
Два взрыва произошли на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне, пишет газета... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T02:49+0300
2025-02-18T02:49+0300
энергетика
мировая экономика
рим
мальта
италия
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РИМ, 18 фев – ПРАЙМ. Два взрыва произошли на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне, пишет газета Fatto Quotidiano. Экипаж судна под флагом Мальты сообщил об инциденте в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти, сообщила газета Corriere della Sera. Согласно сообщению Fatto, "по некоторым свидетельствам", на обшивке корабля обнаружена пробоина со следами металла, вогнутого внутрь корпуса". Обследование после взрыва не выявило ни утечек нефти, ни пострадавших. Управление местного порта сообщило, что специализированный персонал принял решение остановить выгрузку нефти, столкнувшись с некоторыми неполадками, которые еще предстоит установить. Расследованием происшествия занимается прокуратура Савоны, которая привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и проинформировала местное управление по борьбе с мафией. Прокуратура не исключает ни одной из версий, от поломки до столкновения и взрыва. По предположению Corriere, речь может идти о применении взрывного устройства, и нельзя исключать, что взрыв был вызван неразорвавшимся боеприпасом.
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мировая экономика, рим, мальта, италия
Энергетика, Мировая экономика, Рим, МАЛЬТА, ИТАЛИЯ
02:49 18.02.2025
 
Два взрыва произошли на танкере Seajewel в Италии

Fatto uotidiano: на танкере Seajewel в Италии произошли два взрыва

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РИМ, 18 фев – ПРАЙМ. Два взрыва произошли на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне, пишет газета Fatto Quotidiano.
Экипаж судна под флагом Мальты сообщил об инциденте в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти, сообщила газета Corriere della Sera.
Согласно сообщению Fatto, "по некоторым свидетельствам", на обшивке корабля обнаружена пробоина со следами металла, вогнутого внутрь корпуса". Обследование после взрыва не выявило ни утечек нефти, ни пострадавших.
Управление местного порта сообщило, что специализированный персонал принял решение остановить выгрузку нефти, столкнувшись с некоторыми неполадками, которые еще предстоит установить.
Расследованием происшествия занимается прокуратура Савоны, которая привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и проинформировала местное управление по борьбе с мафией. Прокуратура не исключает ни одной из версий, от поломки до столкновения и взрыва. По предположению Corriere, речь может идти о применении взрывного устройства, и нельзя исключать, что взрыв был вызван неразорвавшимся боеприпасом.
 
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