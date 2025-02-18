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В ГД объяснили, что нужно сделать Google для нормальной работы YouTube в РФ

В ГД объяснили, что нужно сделать Google для нормальной работы YouTube в РФ - 18.02.2025, ПРАЙМ

В ГД объяснили, что нужно сделать Google для нормальной работы YouTube в РФ

Одного условия снятия западных антироссийских санкций недостаточно для полноценной работы YouTube в РФ, Google должен открыть в России свое представительство и... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T22:15+0300

2025-02-18T22:15+0300

2025-02-18T22:16+0300

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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Одного условия снятия западных антироссийских санкций недостаточно для полноценной работы YouTube в РФ, Google должен открыть в России свое представительство и оплатить все штрафы, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Долг Google перед российскими телеканалами достиг почти трех дуодециллионов рублей, передал ранее корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы. В настоящее время по официальным подсчетам конкурсного управляющего сумма долга составляет 2,8 дуодециллиона рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти. "Одного условия снятия санкций недостаточно: даже если Google вновь получит возможность рассчитываться с российскими контрагентами и обслуживать свое кэширующее оборудование, ключевые вопросы остаются без ответа. Что будет с заблокированными YouTube-аккаунтами российских медиа и блогеров? Когда видеохостинг прекратит игнорировать судебные решения об удалении противоправного контента?", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что главный вопрос - это приземление компании в российскую юрисдикцию. "По закону Google обязан открыть в РФ свое представительство взамен обанкроченного им же юрлица. Конечно, все штрафы тоже придется заплатить или же прийти к соглашению, устраивающему обе стороны каждого судебного иска", - отметил парламентарий. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО. Ранее российские суды обязали Google восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков, истцами были "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ и другие. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии. В июле на тот момент глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube. Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа". Президент РФ Владимир Путин ранее в декабре в ходе прямой линии заявил, что Google сам создал себе проблемы для работы в России. Он подчеркнул, что Google и, в частности, Youtube должны соблюдать законы страны.

https://1prime.ru/20250217/google-854996823.html

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госдума, google, youtube, россия