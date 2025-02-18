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"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде - 18.02.2025, ПРАЙМ
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"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде
"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде - 18.02.2025, ПРАЙМ
"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде
Владимир Зеленский в связи со снижением интереса со Запада к Украине решил найти себе нового покровителя в лице Китая и этим шантажирует Соединенные Штаты... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T22:12+0300
2025-02-18T22:12+0300
политика
владимир зеленский
китай
мнение
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи со снижением интереса со Запада к Украине решил найти себе нового покровителя в лице Китая и этим шантажирует Соединенные Штаты. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что Зеленский в понедельник по итогам визита в ОАЭ допустил участие представителей КНР в переговорах по Украине, подчеркнув, насколько важно участие "серьезных игроков".При этом глава МИД Украины Андрей Сибига ранее - в беседе с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности - заявил, что надеется на существенный вклад Китая в достижение прочного мира на Украине."Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То (экс-президент США Джо - прим. ред.) Байден денег не дает, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом", - написал Дубинский. - И тут - великая идея: давайте попросим у Китая "гарантии безопасности".По мнению нардепа, Зеленский таким образом ищет себе "нового хозяина" и наивно пытается этим шантажировать Соединенные Штаты, видимо, "вообразив себя Наполеоном дипломатии".Дубинский уверен, что жалкие попытки Зеленского - не "многоходовочка", а "банальный поиск нового хозяина". "Завтра, глядишь, и Москва станет "надежным партнёром по восстановлению территориальной целостности", - заключил нардеп.
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владимир зеленский, китай, мнение
Политика, Владимир Зеленский, КИТАЙ, мнение
22:12 18.02.2025
 
"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде

Депутат Рады Дубинский: Зеленский ищет себе нового хозяина в лице Китая

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи со снижением интереса со Запада к Украине решил найти себе нового покровителя в лице Китая и этим шантажирует Соединенные Штаты. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что Зеленский в понедельник по итогам визита в ОАЭ допустил участие представителей КНР в переговорах по Украине, подчеркнув, насколько важно участие "серьезных игроков".
При этом глава МИД Украины Андрей Сибига ранее - в беседе с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности - заявил, что надеется на существенный вклад Китая в достижение прочного мира на Украине.
"Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То (экс-президент США Джо - прим. ред.) Байден денег не дает, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом", - написал Дубинский. - И тут - великая идея: давайте попросим у Китая "гарантии безопасности".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
СМИ: Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом по Украине
Вчера, 21:45
По мнению нардепа, Зеленский таким образом ищет себе "нового хозяина" и наивно пытается этим шантажировать Соединенные Штаты, видимо, "вообразив себя Наполеоном дипломатии".
Дубинский уверен, что жалкие попытки Зеленского - не "многоходовочка", а "банальный поиск нового хозяина".
"Завтра, глядишь, и Москва станет "надежным партнёром по восстановлению территориальной целостности", - заключил нардеп.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийКИТАЙмнение
 
 
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