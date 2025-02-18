https://1prime.ru/20250218/zelenskiy-855044691.html

"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде

"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде - 18.02.2025, ПРАЙМ

"Наполеон дипломатии". Зеленский пытается шантажировать США, считают в Раде

Владимир Зеленский в связи со снижением интереса со Запада к Украине решил найти себе нового покровителя в лице Китая и этим шантажирует Соединенные Штаты... | 18.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-18T22:12+0300

2025-02-18T22:12+0300

2025-02-18T22:12+0300

политика

владимир зеленский

китай

мнение

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в связи со снижением интереса со Запада к Украине решил найти себе нового покровителя в лице Китая и этим шантажирует Соединенные Штаты. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал содержащийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что Зеленский в понедельник по итогам визита в ОАЭ допустил участие представителей КНР в переговорах по Украине, подчеркнув, насколько важно участие "серьезных игроков".При этом глава МИД Украины Андрей Сибига ранее - в беседе с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности - заявил, что надеется на существенный вклад Китая в достижение прочного мира на Украине."Зеленский заговорил о Китае. Как обычно, когда у него проблемы. То (экс-президент США Джо - прим. ред.) Байден денег не дает, то Трамп смотрит косо, то Европа уже устала от "исторического долга перед украинским народом", - написал Дубинский. - И тут - великая идея: давайте попросим у Китая "гарантии безопасности".По мнению нардепа, Зеленский таким образом ищет себе "нового хозяина" и наивно пытается этим шантажировать Соединенные Штаты, видимо, "вообразив себя Наполеоном дипломатии".Дубинский уверен, что жалкие попытки Зеленского - не "многоходовочка", а "банальный поиск нового хозяина". "Завтра, глядишь, и Москва станет "надежным партнёром по восстановлению территориальной целостности", - заключил нардеп.

https://1prime.ru/20250217/zelenskiy-855012315.html

китай

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владимир зеленский, китай, мнение