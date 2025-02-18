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Более 90 процентов риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены
Более 90 процентов риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены - 18.02.2025, ПРАЙМ
Более 90 процентов риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены
Более 90% риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены на него, говорится в сообщении Российской гильдии риелторов. | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T11:09+0300
2025-02-18T11:09+0300
2025-02-18T11:09+0300
недвижимость
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Более 90% риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены на него, говорится в сообщении Российской гильдии риелторов. Гильдия опросила представителей агентств недвижимости, чтобы те дали оценку состоянии рынка недвижимости в крупнейших российских городах, а также рекомендации для продавцов жилья. "93% респондентов посоветовали двигаться навстречу реальному спросу и снижать цены, и только 7% - ждать покупателя по текущим ценам. Таким образом, большая часть ответивших представителей риелторского сообщества считают, что для достижения баланса между спросом и предложением на современном этапе развития российского рынка жилья необходимо двигать цены на локальных рынках под реальный спрос, то есть учитывать реальные финансовые возможности покупателя", - добавляется в нем. Так, показал опрос, городами в "красной зоне" с точки зрения спроса в конце 2024 года стали, например, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону. Всего спрос относительно результата третьего квартала упал в 21 городе из исследованных. В восьми городах спрос не изменился, в 12 - вырос. "Наибольшее падение - от 30% до 50% - отмечено в Краснодаре, Новороссийске, Наро-Фоминске в Подмосковье, Владимире, Кургане, Сургуте, Находке и Владивостоке. От 10% до 25% спрос снизился в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сергиевом Посаде МО, Рязани, Туле, Самаре, Балаково и Вольске Саратовской области, Йошкар-Оле, Волгограде, Ростове-на-Дону, Омске", - отмечается в сообщении. В то же время, как добавляется в нем, положительную динамику в последние месяцы года показали Севастополь, Кострома, Иваново, Калуга, Великий Новгород, Тольятти и Тюмень. В этих городах прирост сделок отмечен на уровне 20-30%. Екатеринбург, Раменское в Московской области и Киров тоже приросли, но на 5-10%. В Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, как указывается в сообщении, ситуация со спросом не изменилась по сравнению с третьим кварталом. Наиболее вероятным сценарием для 2025 года может стать продолжение понижательной волны в развитии локальных рынков недвижимости, прогнозируют в гильдии на основе данных риелторских агентств.
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россия, бизнес
Недвижимость, РОССИЯ, Бизнес
Более 90 процентов риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены
РГР: более 90% риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Более 90% риелторов советуют продавцам жилья в России снижать цены на него, говорится в сообщении Российской гильдии риелторов.
Гильдия опросила представителей агентств недвижимости, чтобы те дали оценку состоянии рынка недвижимости в крупнейших российских городах, а также рекомендации для продавцов жилья.
"93% респондентов посоветовали двигаться навстречу реальному спросу и снижать цены, и только 7% - ждать покупателя по текущим ценам. Таким образом, большая часть ответивших представителей риелторского сообщества считают, что для достижения баланса между спросом и предложением на современном этапе развития российского рынка жилья необходимо двигать цены на локальных рынках под реальный спрос, то есть учитывать реальные финансовые возможности покупателя", - добавляется в нем.
Так, показал опрос, городами в "красной зоне" с точки зрения спроса в конце 2024 года стали, например, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону. Всего спрос относительно результата третьего квартала упал в 21 городе из исследованных. В восьми городах спрос не изменился, в 12 - вырос.
"Наибольшее падение - от 30% до 50% - отмечено в Краснодаре, Новороссийске, Наро-Фоминске в Подмосковье, Владимире, Кургане, Сургуте, Находке и Владивостоке. От 10% до 25% спрос снизился в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сергиевом Посаде МО, Рязани, Туле, Самаре, Балаково и Вольске Саратовской области, Йошкар-Оле, Волгограде, Ростове-на-Дону, Омске", - отмечается в сообщении.
В то же время, как добавляется в нем, положительную динамику в последние месяцы года показали Севастополь, Кострома, Иваново, Калуга, Великий Новгород, Тольятти и Тюмень. В этих городах прирост сделок отмечен на уровне 20-30%. Екатеринбург, Раменское в Московской области и Киров тоже приросли, но на 5-10%.
В Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, как указывается в сообщении, ситуация со спросом не изменилась по сравнению с третьим кварталом.
Наиболее вероятным сценарием для 2025 года может стать продолжение понижательной волны в развитии локальных рынков недвижимости, прогнозируют в гильдии на основе данных риелторских агентств.
Власти Австралии намерены ввести запрет на покупку жилья для иностранцев