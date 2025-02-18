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Золото дорожает на возможном увеличении спроса со стороны мировых ЦБ - 18.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250218/zoloto-855019971.html
Золото дорожает на возможном увеличении спроса со стороны мировых ЦБ
Золото дорожает на возможном увеличении спроса со стороны мировых ЦБ - 18.02.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на возможном увеличении спроса со стороны мировых ЦБ
Стоимость золота поднимается во вторник утром на вероятном увеличении спроса со стороны мировых центральных банков в условиях сохранения экономической и... | 18.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-18T08:41+0300
2025-02-18T08:41+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается во вторник утром на вероятном увеличении спроса со стороны мировых центральных банков в условиях сохранения экономической и политической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.34 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 16,99 доллара, или на 0,58%, до 2 928,19 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,41%, до 33,01 доллара за унцию. Спрос центробанков на этот драгметалл для пополнения золотовалютных запасов может составить в среднем 50 тонн в месяц, что больше, чем ожидалось ранее, считают аналитики Goldman Sachs Group Лина Томас (Lina Thomas) и Дан Стрёйвен (Daan Struyven), мнение которых приводит агентство Блумберг. "В случае сохранения повышенной политической неопределенности, в том числе опасений по поводу импортных пошлин США, спекулятивное позиционирование может привести к росту цен на золото до 3300 долларов за тройскую унцию к концу года", - цитирует также агентство аналитиков Goldman Sachs Group.
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золото
Экономика, золото
08:41 18.02.2025
 
Золото дорожает на возможном увеличении спроса со стороны мировых ЦБ

Стоимость золота растет на возможном увеличении спроса со стороны мировых ЦБ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается во вторник утром на вероятном увеличении спроса со стороны мировых центральных банков в условиях сохранения экономической и политической неопределенности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.34 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 16,99 доллара, или на 0,58%, до 2 928,19 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,41%, до 33,01 доллара за унцию.
Спрос центробанков на этот драгметалл для пополнения золотовалютных запасов может составить в среднем 50 тонн в месяц, что больше, чем ожидалось ранее, считают аналитики Goldman Sachs Group Лина Томас (Lina Thomas) и Дан Стрёйвен (Daan Struyven), мнение которых приводит агентство Блумберг.
"В случае сохранения повышенной политической неопределенности, в том числе опасений по поводу импортных пошлин США, спекулятивное позиционирование может привести к росту цен на золото до 3300 долларов за тройскую унцию к концу года", - цитирует также агентство аналитиков Goldman Sachs Group.
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