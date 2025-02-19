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Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/abkhaziya-855077102.html
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам - 19.02.2025, ПРАЙМ
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам
Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T17:33+0300
2025-02-19T17:33+0300
экономика
россия
абхазия
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СУХУМ, 19 фев – ПРАЙМ. Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба. "В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Сумма второго транша - 72 миллиона рублей. Из этих сумм начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — заявил Делба. Как сообщал Делба РИА Новости в конце декабря, российская финансовая помощь республике в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей.
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россия, абхазия
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ
17:33 19.02.2025
 
Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам

Делба: Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© fotolia.com / lichtmeister
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СУХУМ, 19 фев – ПРАЙМ. Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба.
"В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Сумма второго транша - 72 миллиона рублей. Из этих сумм начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — заявил Делба.
Как сообщал Делба РИА Новости в конце декабря, российская финансовая помощь республике в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей.
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