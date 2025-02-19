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Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам

Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам - 19.02.2025, ПРАЙМ

Россия перечислила Абхазии 72 миллиона рублей на зарплаты бюджетникам

Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T17:33+0300

2025-02-19T17:33+0300

2025-02-19T17:33+0300

экономика

россия

абхазия

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СУХУМ, 19 фев – ПРАЙМ. Россия перечислила Абхазии вторым траншем 72 миллиона рублей для выплат зарплат абхазским бюджетникам, заявил РИА Новости и.о. министра финансов республики Владимир Делба. "В январе Россия уже направила Абхазии 344 миллиона рублей. Сумма второго транша - 72 миллиона рублей. Из этих сумм начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах", — заявил Делба. Как сообщал Делба РИА Новости в конце декабря, российская финансовая помощь республике в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей.

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россия, абхазия