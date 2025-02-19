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ЦБ отметил рост деловой активности в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250219/aktivnost-855067474.html
ЦБ отметил рост деловой активности в России
ЦБ отметил рост деловой активности в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост деловой активности в России
Рост деловой активности в России в феврале ускорился впервые с октября 2024 года, индикатор бизнес-климата повысился до 5,2 пункта с 3,9 пункта месяцем ранее,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:32+0300
2025-02-19T15:32+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в феврале ускорился впервые с октября 2024 года, индикатор бизнес-климата повысился до 5,2 пункта с 3,9 пункта месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий". "В феврале рост деловой активности ускорился впервые с октября 2024 года. Позитивные ожидания по спросу на следующие 3 месяца улучшились, при этом ожидания по выпуску не изменились. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в феврале составил 5,2 пункта после 3,9 пункта месяцем ранее. Это свидетельствует об ускорении роста экономической активности по сравнению с январем", - указывает ЦБ. Оценки текущих бизнес-условий были выше январских значений как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. Несколько лучше, чем в январе, ситуацию охарактеризовали в том числе предприятия торговли автотранспортными средствами, где оценки последних 4 месяцев были минимальными среди всех отраслей, указывается там же. "Ожидания компаний в феврале повысились после январского снижения. Это было связано в основном с улучшением ожиданий предприятий промышленного производства и строительства. Наиболее позитивными остаются ожидания в сельском хозяйстве и в обрабатывающих производствах", - говорится в обзоре. Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микро) в феврале в большей степени определялась ускорением роста деловой активности средних, а также малых и микропредприятий. В то же время по крупным предприятиям значение ИБК по сравнению с январем несколько снизилось. Отчасти это может быть связано с тем, что усиление внешних ограничений наиболее выраженно влияет на эту группу компаний, добавляется там же.
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россия
Экономика, РОССИЯ
15:32 19.02.2025
 
ЦБ отметил рост деловой активности в России

ЦБ: рост деловой активности в РФ в феврале ускорился впервые с октября 2024 года

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Рост деловой активности в России в феврале ускорился впервые с октября 2024 года, индикатор бизнес-климата повысился до 5,2 пункта с 3,9 пункта месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий".
"В феврале рост деловой активности ускорился впервые с октября 2024 года. Позитивные ожидания по спросу на следующие 3 месяца улучшились, при этом ожидания по выпуску не изменились. Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в феврале составил 5,2 пункта после 3,9 пункта месяцем ранее. Это свидетельствует об ускорении роста экономической активности по сравнению с январем", - указывает ЦБ.
Оценки текущих бизнес-условий были выше январских значений как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. Несколько лучше, чем в январе, ситуацию охарактеризовали в том числе предприятия торговли автотранспортными средствами, где оценки последних 4 месяцев были минимальными среди всех отраслей, указывается там же.
"Ожидания компаний в феврале повысились после январского снижения. Это было связано в основном с улучшением ожиданий предприятий промышленного производства и строительства. Наиболее позитивными остаются ожидания в сельском хозяйстве и в обрабатывающих производствах", - говорится в обзоре.
Динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные; средние; малые и микро) в феврале в большей степени определялась ускорением роста деловой активности средних, а также малых и микропредприятий. В то же время по крупным предприятиям значение ИБК по сравнению с январем несколько снизилось. Отчасти это может быть связано с тем, что усиление внешних ограничений наиболее выраженно влияет на эту группу компаний, добавляется там же.
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