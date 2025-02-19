https://1prime.ru/20250219/aktsii-855079709.html
Российский рынок акций показал рост
Российский рынок акций показал рост - 19.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды поднялся на 0,36%, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T19:00+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды поднялся на 0,36%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,36% - до 3 270,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,25%, до 1 222,18 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,38%, до 1 139,4 пункта.
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российский рынок акций, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций показал рост
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,36%
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды поднялся на 0,36%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,36% - до 3 270,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,25%, до 1 222,18 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,38%, до 1 139,4 пункта.
Российский рынок акций завершил основные торги в минусе