https://1prime.ru/20250219/aktsii-855079709.html

Российский рынок акций показал рост

Российский рынок акций показал рост - 19.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды поднялся на 0,36%, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T19:00+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды поднялся на 0,36%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,36% - до 3 270,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,25%, до 1 222,18 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,38%, до 1 139,4 пункта.

https://1prime.ru/20250218/aktsii-855041930.html

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2025

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российский рынок акций, торги, мосбиржа