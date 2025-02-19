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Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях
Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях - 19.02.2025, ПРАЙМ
Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях
Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц на фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия, следует из данных... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T16:28+0300
2025-02-19T16:28+0300
экономика
рынки
россия
алюминий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц на фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия, следует из данных торгов. По состоянию на 16.20 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1%, до 2697,05 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов цена уже поднималась выше 2700 долларов - впервые с 20 января. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,89%, до 2668,5 доллара за тонну. Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия.
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рынки, россия, алюминий
Экономика, Рынки, РОССИЯ, алюминий
16:28 19.02.2025
 
Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях

Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкХакасский алюминиевый завод
Хакасский алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц на фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.20 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1%, до 2697,05 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов цена уже поднималась выше 2700 долларов - впервые с 20 января.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,89%, до 2668,5 доллара за тонну.
Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия.
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ЭкономикаРынкиРОССИЯалюминий
 
 
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