https://1prime.ru/20250219/alyuminiy-855069634.html

Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях

Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях - 19.02.2025, ПРАЙМ

Цена алюминия поднялась до максимума за месяц на фоне новостей о санкциях

Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц на фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия, следует из данных... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T16:28+0300

2025-02-19T16:28+0300

2025-02-19T16:28+0300

экономика

рынки

россия

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_0:92:3479:2048_1920x0_80_0_0_1d781d919052c694ca730f58289993d8.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость алюминия поднялась в среду днем до максимума за месяц на фоне сообщений СМИ о намерении ЕС ограничить импорт российского алюминия, следует из данных торгов. По состоянию на 16.20 мск фьючерс на алюминий дорожал на 1%, до 2697,05 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов цена уже поднималась выше 2700 долларов - впервые с 20 января. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 0,89%, до 2668,5 доллара за тонну. Представители стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций в отношении России, он включает, в частости, постепенный запрет импорта первичного алюминия из страны, написало ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока. Британская Financial Times со ссылкой на источники отмечала, что запрет коснется и определенной продукции из российского алюминия.

https://1prime.ru/20250211/metallurgiya-854841656.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, россия, алюминий