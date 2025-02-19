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В Финляндии заморозили средства, вырученные от продажи арены Helsinki Hall
В Финляндии заморозили средства, вырученные от продажи арены Helsinki Hall - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Финляндии заморозили средства, вырученные от продажи арены Helsinki Hall
Деньги, вырученные от продажи принадлежавшей россиянам арены Helsinki Hall в Хельсинки, заморожены службой судебных приставов Финляндии, сообщает... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:04+0300
2025-02-19T14:04+0300
2025-02-19T14:04+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Деньги, вырученные от продажи принадлежавшей россиянам арены Helsinki Hall в Хельсинки, заморожены службой судебных приставов Финляндии, сообщает телерадиокомпания Yle. Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены - находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко - заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, которая объявила о завершении сделки 17 февраля. "Деньги, вырученные от продажи арены в Хельсинки, оказались на счету службы судебных приставов… Заморозка средств будет оставаться в силе до тех пор, пока действуют основания для такого решения, другими словами, регламент ЕС о санкциях", - говорится в материале. Глава окружной службы судебных приставов Аки Виртанен сообщил Yle, что замороженные средства, как правило, хранятся на официальном счете органа или на специальном депозитном счете. Сумму замороженных средств Виртанен разглашать не стал. Финские СМИ ранее называли сумму сделки в районе 60 миллионов долларов. По словам руководителя отдела по санкциям МИД Финляндии Пии Сариваара, возвращение денег российским бизнесменам потребует отмены санкций ЕС. Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг ранее назвал продажу арены Helsinki Hall "жестом доброй воли" и добавил, что бизнесмены "этих денег никогда не увидят" из-за действующих в их отношении санкций.
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Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
В Финляндии заморозили средства, вырученные от продажи арены Helsinki Hall
Yle: деньги, вырученные от продажи арены Helsinki Hall заморожены
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Деньги, вырученные от продажи принадлежавшей россиянам арены Helsinki Hall в Хельсинки, заморожены службой судебных приставов Финляндии, сообщает телерадиокомпания Yle.
Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены - находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко - заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, которая объявила о завершении сделки 17 февраля.
"Деньги, вырученные от продажи арены в Хельсинки, оказались на счету службы судебных приставов… Заморозка средств будет оставаться в силе до тех пор, пока действуют основания для такого решения, другими словами, регламент ЕС о санкциях", - говорится в материале.
Глава окружной службы судебных приставов Аки Виртанен сообщил Yle, что замороженные средства, как правило, хранятся на официальном счете органа или на специальном депозитном счете. Сумму замороженных средств Виртанен разглашать не стал. Финские СМИ ранее называли сумму сделки в районе 60 миллионов долларов.
По словам руководителя отдела по санкциям МИД Финляндии Пии Сариваара, возвращение денег российским бизнесменам потребует отмены санкций ЕС.
Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг ранее назвал продажу арены Helsinki Hall "жестом доброй воли" и добавил, что бизнесмены "этих денег никогда не увидят" из-за действующих в их отношении санкций.
В Финляндии завершилась сделка по продаже принадлежавшей россиянам арены