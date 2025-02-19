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Глава МО Бельгии назвал европейские аналоги авиации США ужасными - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Глава МО Бельгии назвал европейские аналоги авиации США ужасными
Глава МО Бельгии назвал европейские аналоги авиации США ужасными - 19.02.2025, ПРАЙМ
Глава МО Бельгии назвал европейские аналоги авиации США ужасными
Большинство ключевых систем обороны в Европе - американские, признал глава минобороны Бельгии Тео Франкен, отметив также, что европейские аналоги американской... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:24+0300
2025-02-19T09:24+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Большинство ключевых систем обороны в Европе - американские, признал глава минобороны Бельгии Тео Франкен, отметив также, что европейские аналоги американской авиации "ужасны". "Когда мы говорим о F-35 ... когда мы говорим о ракетных системах класса "земля-воздух", они практически все американские", - заявил Франкен в интервью газете Financial Times, отметив, что большинство ключевых оборонительных систем Европы - из США. Что касается тяжелых транспортных вертолетов, лучшим вариантом, по словам министра, является американский Chinook. Он добавил, что аналогичный самолет, разработанный общеевропейским консорциумом, NH90, "ужасный".
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ес, сша
Вооружения, ЕС, США
09:24 19.02.2025
 
Глава МО Бельгии назвал европейские аналоги авиации США ужасными

Глава МО Бельгии назвал ужасными европейские аналоги американской авиации

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Большинство ключевых систем обороны в Европе - американские, признал глава минобороны Бельгии Тео Франкен, отметив также, что европейские аналоги американской авиации "ужасны".
"Когда мы говорим о F-35 ... когда мы говорим о ракетных системах класса "земля-воздух", они практически все американские", - заявил Франкен в интервью газете Financial Times, отметив, что большинство ключевых оборонительных систем Европы - из США.
Что касается тяжелых транспортных вертолетов, лучшим вариантом, по словам министра, является американский Chinook. Он добавил, что аналогичный самолет, разработанный общеевропейским консорциумом, NH90, "ужасный".
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