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ЦБ рассказал о февральских условиях кредитования предприятий

ЦБ рассказал о февральских условиях кредитования предприятий - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о февральских условиях кредитования предприятий

Условия кредитования российских предприятий в феврале остались жесткими, число обратившихся за кредитом повысилось с января на 0,7 процентного пункта, до 34,0%, | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:40+0300

2025-02-19T15:40+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Условия кредитования российских предприятий в феврале остались жесткими, число обратившихся за кредитом повысилось с января на 0,7 процентного пункта, до 34,0%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В феврале за кредитами обратились 34,0% опрошенных предприятий (в январе – 33,3%). Индекс условий кредитования увеличился по сравнению с январем как в целом по экономике, так и по всем отраслям. При этом, по оценкам предприятий, условия кредитования в феврале оставались жесткими", - отмечается в материале, подготовленном департаментом денежно-кредитной политики ЦБ РФ.Там также подчеркивается, что компании продолжали отмечать снижение доступности кредитных средств, корректировку условий по программам льготного кредитования и ужесточение требований к финансовому состоянию заемщиков и предоставляемому обеспечению.Ожидания предприятий относительно объемов производства в целом сохранились на уровне января. Увеличение оптимизма наблюдалось только среди компаний, занятых в промышленном производстве. В то же время, в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг ожидания оказались более сдержанными, чем в предыдущем месяце.На заседании совета директоров 14 февраля Банк России, как и ожидалось, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что является исторически высоким показателем.

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