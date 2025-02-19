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ЦБ обязал российские банки устранить проблему хищений через приложения

ЦБ обязал российские банки устранить проблему хищений через приложения - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ обязал российские банки устранить проблему хищений через приложения

Все российские банки до конца первого квартала 2025 года должны будут устранить проблему хищений денег со счетов из-за слабой защищенности их приложений,... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T11:05+0300

2025-02-19T11:05+0300

2025-02-19T11:34+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Все российские банки до конца первого квартала 2025 года должны будут устранить проблему хищений денег со счетов из-за слабой защищенности их приложений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.По ее словам, приложения некоторых кредитных организаций надежно защищены от таких вирусов, которые позволяют открывать мошенникам удаленно банковское приложения и совершать хищения со счетов, "но у других банков такой защиты нет"."И мы, будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала", - сказала Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах"."Очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года. Начал распространяться вирус типа SpyNote с функцией удаленного доступа к телефону", - рассказала глава ЦБ.По ее словам, он мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят смс, затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и "потрошат" все счета без остатка. "И, по нашим данным, последние полгода примерно 40-50% хищений со счетов совершаются именно так", - подчеркнула Набиуллина.Во вторник ЦБ РФ сообщил, что мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее.

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