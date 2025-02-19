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Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений

Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений - 19.02.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений

Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отбыл в Екатеринбург для встречи с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Целью визита являются... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:09+0300

2025-02-19T12:09+0300

2025-02-19T12:09+0300

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ТЕГЕРАН, 19 фев – ПРАЙМ. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отбыл в Екатеринбург для встречи с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Целью визита являются переговоры по расширению финансово-банковского сотрудничества между двумя странами и обсуждение взаимодействия в рамках БРИКС, сообщает агентство Tasnim.По данным агентства, Фарзин посетил Россию по официальному приглашению главы Банка России."Мохаммад Реза Фарзин… отправился из Тегерана в Россию с целью проведения встречи с главой ЦБ РФ, переговоров по развитию денежно-банковских отношений между Россией и Ираном, а также консультаций по продолжению сотрудничества двух стран в рамках БРИКС", – передает агенство Tasnim. Еще в мае 2022 года Иран и Россия договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. В конце января 2023 года представители центральных банков обеих стран подписали соглашение об упрощении финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года – соглашение об обеспечении ликвидности национальных валют для проведения коммерческих сделок. В конце ноября 2024 года Мохаммад Реза Фарзин заявил, что благодаря ранее заключенным финансовым соглашениям Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов и теперь осуществляют все операции в национальных валютах.Активно продвигается проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. С начала ноября у граждан Ирана появилась возможность снимать рубли со своих банковских карт в российских банкоматах. На следующем этапе, который должен начаться в январе, по словам главы иранского Центробанка, станет доступно снятие наличных с карт "Мир" на территории Ирана. Третий этап, запланированный на следующий год, позволит использовать карты "Мир" и Shetab в магазинах обеих стран.

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банки, финансы, иран, тегеран, эльвира набиуллина, центральные банки, банк россия