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Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений
Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений - 19.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений
Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отбыл в Екатеринбург для встречи с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Целью визита являются... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:09+0300
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ТЕГЕРАН, 19 фев – ПРАЙМ. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отбыл в Екатеринбург для встречи с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Целью визита являются переговоры по расширению финансово-банковского сотрудничества между двумя странами и обсуждение взаимодействия в рамках БРИКС, сообщает агентство Tasnim.По данным агентства, Фарзин посетил Россию по официальному приглашению главы Банка России."Мохаммад Реза Фарзин… отправился из Тегерана в Россию с целью проведения встречи с главой ЦБ РФ, переговоров по развитию денежно-банковских отношений между Россией и Ираном, а также консультаций по продолжению сотрудничества двух стран в рамках БРИКС", – передает агенство Tasnim. Еще в мае 2022 года Иран и Россия договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. В конце января 2023 года представители центральных банков обеих стран подписали соглашение об упрощении финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года – соглашение об обеспечении ликвидности национальных валют для проведения коммерческих сделок. В конце ноября 2024 года Мохаммад Реза Фарзин заявил, что благодаря ранее заключенным финансовым соглашениям Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов и теперь осуществляют все операции в национальных валютах.Активно продвигается проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. С начала ноября у граждан Ирана появилась возможность снимать рубли со своих банковских карт в российских банкоматах. На следующем этапе, который должен начаться в январе, по словам главы иранского Центробанка, станет доступно снятие наличных с карт "Мир" на территории Ирана. Третий этап, запланированный на следующий год, позволит использовать карты "Мир" и Shetab в магазинах обеих стран.
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банки, финансы, иран, тегеран, эльвира набиуллина, центральные банки, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, ИРАН, Тегеран, Эльвира Набиуллина, центральные банки, банк Россия
Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений
СМИ: Глава ЦБ Ирана отбыл в РФ для переговоров по развитию банковских отношений
ТЕГЕРАН, 19 фев – ПРАЙМ.
Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отбыл в Екатеринбург для встречи с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Целью визита являются переговоры по расширению финансово-банковского сотрудничества между двумя странами и обсуждение взаимодействия в рамках БРИКС, сообщает агентство Tasnim
.
По данным агентства, Фарзин посетил Россию по официальному приглашению главы Банка России.
"Мохаммад Реза Фарзин… отправился из Тегерана в Россию с целью проведения встречи с главой ЦБ РФ, переговоров по развитию денежно-банковских отношений между Россией и Ираном, а также консультаций по продолжению сотрудничества двух стран в рамках БРИКС", – передает агенство Tasnim.
Еще в мае 2022 года Иран и Россия договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. В конце января 2023 года представители центральных банков обеих стран подписали соглашение об упрощении финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года – соглашение об обеспечении ликвидности национальных валют для проведения коммерческих сделок. В конце ноября 2024 года Мохаммад Реза Фарзин заявил, что благодаря ранее заключенным финансовым соглашениям Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов и теперь осуществляют все операции в национальных валютах.
Активно продвигается проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. С начала ноября у граждан Ирана появилась возможность снимать рубли со своих банковских карт в российских банкоматах. На следующем этапе, который должен начаться в январе, по словам главы иранского Центробанка, станет доступно снятие наличных с карт "Мир" на территории Ирана. Третий этап, запланированный на следующий год, позволит использовать карты "Мир" и Shetab в магазинах обеих стран.
Россия и Иран почти полностью перешли к расчетам в нацвалютах