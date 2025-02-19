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Банки обяжут добавить в приложения спецкнопку для сигналов о мошенничестве

Банки обяжут добавить в приложения спецкнопку для сигналов о мошенничестве - 19.02.2025, ПРАЙМ

Банки обяжут добавить в приложения спецкнопку для сигналов о мошенничестве

Банк России хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать банки РФ с октября внедрить в их мобильные приложения так называемую... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T12:15+0300

2025-02-19T12:15+0300

2025-02-19T12:15+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Банк России хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать банки РФ с октября внедрить в их мобильные приложения так называемую "спецкнопку", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Что в силе банковской системы? Это максимально, например, упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве. Сейчас это не такая простая процедура. И для этого мы, например, планируем обязать банки с октября внедрить в свои приложения так называемую спецкнопку, чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка", - сказала она. Внедрение "спецкнопки" поможет быстрее подать заявление о мошеннической операции и в режиме онлайн получить необходимую справку для обращения в полицию, то есть упростить также и возможность обращения в правоохранительные органы, отметила глава ЦБ РФ. "И наоборот, в том же мобильном приложении человек сможет ответить на запрос банка, является ли операция мошеннической, если такой запрос поступил в Банк России из МВД", - добавила Набиуллина. Такое требование коснется банков, через которые проходит основной поток платежей, это крупные, системно значимые банки и кредитные организации, имеющие статус значимых на рынке платежных услуг, уточнила она.

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банки, финансы, технологии, рф