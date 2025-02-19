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Биржевая стоимость бензина Аи-95 в России вернулась к росту

Биржевая стоимость бензина Аи-95 в России вернулась к росту - 19.02.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость бензина Аи-95 в России вернулась к росту

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла после снижения в течение шести торговых сессий... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T14:47+0300

2025-02-19T14:47+0300

2025-02-19T14:47+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла после снижения в течение шести торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов. Тонна Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,32% - до 55 938 рублей. Цена на Аи-92 выросла на 1,65% - до 52 173 рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо в среду подорожало сильнее остальных сортов - на 1,41%, до 57 404 рублей за тонну. Стоимость летнего дизтоплива поднялась на 0,25% - до 54 844 рублей за тонну, межсезонного - на 0,08%, до 56 278 рублей. В то же время цена мазута по итогам торговой сессии снизилась на 0,07% - до 29 594 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 1,07%, до 18 111 рублей. Авиакеросин вырос в цене на 1,54% - до 83 057 рублей за тонну. Минэнерго РФ внесло в правительство предложение сохранить разрешение на экспорт бензина для крупных производителей с марта еще на полгода, писала газета "Коммерсант" в минувший вторник. Однако ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что кабмин проработает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России. ФАС считает, что соответствующая мера будет стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевной. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

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рынки, рф, москва, аи-95, александр новак, аи-92