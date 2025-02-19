Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250219/biznes-855067623.html
ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса
ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса
Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:38+0300
2025-02-19T15:38+0300
банк россии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года. Однако они остаются существенно выше, чем в 2017–2019 годах, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах регулятора. Отмечается, что ожидания компаний по производству сохранились вблизи январского уровня. Рост оптимизма был характерен лишь для промышленных предприятий. При этом в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг ожидания были более сдержанными, чем в январе. "Оценки текущих бизнес-условий были выше январских значений как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. Несколько лучше, чем в январе, ситуацию охарактеризовали в том числе предприятия торговли автотранспортными средствами, где оценки последних 4 месяцев были минимальными среди всех отраслей", - подчеркивает регулятор. ЦБ также отмечает, что минимального прироста цен ожидают предприятия электроэнергетики (1,4%) и водоснабжения (2,9%), а самые высокие ожидания на год вперед сохранились в розничной и оптовой торговле (12,9 и 12,6% соответственно).
https://1prime.ru/20250215/tailand-854959137.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Банк России, Бизнес
15:38 19.02.2025
 
ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года. Однако они остаются существенно выше, чем в 2017–2019 годах, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах регулятора.
Отмечается, что ожидания компаний по производству сохранились вблизи январского уровня. Рост оптимизма был характерен лишь для промышленных предприятий. При этом в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг ожидания были более сдержанными, чем в январе.
"Оценки текущих бизнес-условий были выше январских значений как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. Несколько лучше, чем в январе, ситуацию охарактеризовали в том числе предприятия торговли автотранспортными средствами, где оценки последних 4 месяцев были минимальными среди всех отраслей", - подчеркивает регулятор.
ЦБ также отмечает, что минимального прироста цен ожидают предприятия электроэнергетики (1,4%) и водоснабжения (2,9%), а самые высокие ожидания на год вперед сохранились в розничной и оптовой торговле (12,9 и 12,6% соответственно).
Бангкок, Таиланд
Названы выгоды Таиланда для российского бизнеса
15 февраля, 14:37
 
Банк РоссииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала