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ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса

ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал значительное снижение ценовых ожиданий бизнеса

Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:38+0300

2025-02-19T15:38+0300

2025-02-19T15:38+0300

банк россии

бизнес

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "Ценовые ожидания бизнеса в феврале заметно снизились и вернулись к значениям октября 2024 года. Однако они остаются существенно выше, чем в 2017–2019 годах, когда инфляция была вблизи цели", - сказано в материалах регулятора. Отмечается, что ожидания компаний по производству сохранились вблизи январского уровня. Рост оптимизма был характерен лишь для промышленных предприятий. При этом в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг ожидания были более сдержанными, чем в январе. "Оценки текущих бизнес-условий были выше январских значений как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей. Несколько лучше, чем в январе, ситуацию охарактеризовали в том числе предприятия торговли автотранспортными средствами, где оценки последних 4 месяцев были минимальными среди всех отраслей", - подчеркивает регулятор. ЦБ также отмечает, что минимального прироста цен ожидают предприятия электроэнергетики (1,4%) и водоснабжения (2,9%), а самые высокие ожидания на год вперед сохранились в розничной и оптовой торговле (12,9 и 12,6% соответственно).

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бизнес