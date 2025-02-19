https://1prime.ru/20250219/boepripasy-855051705.html
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T08:59+0300
2025-02-19T08:59+0300
2025-02-19T08:59+0300
политика
европа
украина
сергей лавров
нато
rheinmetall
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bc6d4e7bdec8cd254c17b062496387b.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. Издание пишет, что, по словам представителей НАТО, Европа испытывает дефицит не только боеприпасов большой дальности, но и масштабных военных логистических платформ.Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall, Армин Паппергер, также заявлял об истощении запасов вооружений на складах как в Европе, так и на Украине.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие оружие для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок вооружений Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и имеет негативные последствия.
https://1prime.ru/20250218/peregovory-855020222.html
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66b5c044fe9ebe3a38c53889e8d3e06e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, сергей лавров, нато, rheinmetall, financial times
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, Сергей Лавров, НАТО, Rheinmetall, Financial Times
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ
СМИ: Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ.
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times
со ссылкой на чиновников НАТО.
Издание пишет, что, по словам представителей НАТО, Европа испытывает дефицит не только боеприпасов большой дальности, но и масштабных военных логистических платформ.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall, Армин Паппергер, также заявлял об истощении запасов вооружений на складах как в Европе, так и на Украине.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие оружие для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок вооружений Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и имеет негативные последствия.
Европа сидит за "детским столом" в переговорах по Украине, заявил Паппергер