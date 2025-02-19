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Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ

Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ - 19.02.2025, ПРАЙМ

Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ

Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T08:59+0300

2025-02-19T08:59+0300

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политика

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. Издание пишет, что, по словам представителей НАТО, Европа испытывает дефицит не только боеприпасов большой дальности, но и масштабных военных логистических платформ.Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall, Армин Паппергер, также заявлял об истощении запасов вооружений на складах как в Европе, так и на Украине.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие оружие для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок вооружений Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и имеет негативные последствия.

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европа, украина, сергей лавров, нато, rheinmetall, financial times