Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250219/boepripasy-855051705.html
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ - 19.02.2025, ПРАЙМ
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T08:59+0300
2025-02-19T08:59+0300
политика
европа
украина
сергей лавров
нато
rheinmetall
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557553_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bc6d4e7bdec8cd254c17b062496387b.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО. Издание пишет, что, по словам представителей НАТО, Европа испытывает дефицит не только боеприпасов большой дальности, но и масштабных военных логистических платформ.Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall, Армин Паппергер, также заявлял об истощении запасов вооружений на складах как в Европе, так и на Украине.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие оружие для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок вооружений Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и имеет негативные последствия.
https://1prime.ru/20250218/peregovory-855020222.html
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557553_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66b5c044fe9ebe3a38c53889e8d3e06e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, сергей лавров, нато, rheinmetall, financial times
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, Сергей Лавров, НАТО, Rheinmetall, Financial Times
08:59 19.02.2025
 
Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов, пишут СМИ

СМИ: Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов большой дальности. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО.
Издание пишет, что, по словам представителей НАТО, Европа испытывает дефицит не только боеприпасов большой дальности, но и масштабных военных логистических платформ.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall, Армин Паппергер, также заявлял об истощении запасов вооружений на складах как в Европе, так и на Украине.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие оружие для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что наращивание поставок вооружений Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и имеет негативные последствия.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Европа сидит за "детским столом" в переговорах по Украине, заявил Паппергер
Вчера, 08:52
 
ПолитикаЕВРОПАУКРАИНАСергей ЛавровНАТОRheinmetallFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала