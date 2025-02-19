https://1prime.ru/20250219/borrel-855063295.html

Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом"

Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом" - 19.02.2025, ПРАЙМ

Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом"

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между США и Европейским союзом переживают "несогласованный развод", вызванный глубокими... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T13:50+0300

2025-02-19T13:50+0300

2025-02-19T13:50+0300

политика

жозеп боррель

ес

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg

МАДРИД, 19 фев - ПРАЙМ. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между США и Европейским союзом переживают "несогласованный развод", вызванный глубокими идеологическими разногласиями. "(Президенту Соединенных Штатов Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель… Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, различия между союзниками стали особенно заметны на конференции в Мюнхене, где обсуждались вопросы свободы и работы СМИ. Он также считает, что затянувшиеся споры в США о военной помощи Киеву ослабили позиции Запада: "если бы Соединенные Штаты не потратили шесть долгих месяцев на разногласия по вопросу о помощи Украине, ситуация могла бы быть иной". Кроме того, Боррель назвал требования администрации Трампа к Украине передать США право на добычу редкоземельных минералов "грабежом". Он считает, что Вашингтон фактически требует "заплатить за уже оказанную помощь" материальными ресурсами.

https://1prime.ru/20250219/ssha-855055146.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жозеп боррель, ес, сша