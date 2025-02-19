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Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом"
Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом"
Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между США и Европейским союзом переживают "несогласованный развод", вызванный глубокими... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T13:50+0300
2025-02-19T13:50+0300
политика
жозеп боррель
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МАДРИД, 19 фев - ПРАЙМ. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между США и Европейским союзом переживают "несогласованный развод", вызванный глубокими идеологическими разногласиями. "(Президенту Соединенных Штатов Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель… Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. По его словам, различия между союзниками стали особенно заметны на конференции в Мюнхене, где обсуждались вопросы свободы и работы СМИ. Он также считает, что затянувшиеся споры в США о военной помощи Киеву ослабили позиции Запада: "если бы Соединенные Штаты не потратили шесть долгих месяцев на разногласия по вопросу о помощи Украине, ситуация могла бы быть иной". Кроме того, Боррель назвал требования администрации Трампа к Украине передать США право на добычу редкоземельных минералов "грабежом". Он считает, что Вашингтон фактически требует "заплатить за уже оказанную помощь" материальными ресурсами.
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жозеп боррель, ес, сша
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, США
13:50 19.02.2025
 
Боррель сравнил кризис в отношениях США и ЕС с "несогласованным разводом"

Боррель: отношения США и ЕС переживают "несогласованный развод"

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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МАДРИД, 19 фев - ПРАЙМ. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между США и Европейским союзом переживают "несогласованный развод", вызванный глубокими идеологическими разногласиями.
"(Президенту Соединенных Штатов Дональду) Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель, для него Европа - это антимодель… Происходящее - это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод", - сказал Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
По его словам, различия между союзниками стали особенно заметны на конференции в Мюнхене, где обсуждались вопросы свободы и работы СМИ. Он также считает, что затянувшиеся споры в США о военной помощи Киеву ослабили позиции Запада: "если бы Соединенные Штаты не потратили шесть долгих месяцев на разногласия по вопросу о помощи Украине, ситуация могла бы быть иной".
Кроме того, Боррель назвал требования администрации Трампа к Украине передать США право на добычу редкоземельных минералов "грабежом". Он считает, что Вашингтон фактически требует "заплатить за уже оказанную помощь" материальными ресурсами.
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ПолитикаЖозеп БоррельЕССША
 
 
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