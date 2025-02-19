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Титов оценил перспективы возвращения западных брендов в Россию - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Титов оценил перспективы возвращения западных брендов в Россию
Титов оценил перспективы возвращения западных брендов в Россию - 19.02.2025, ПРАЙМ
Титов оценил перспективы возвращения западных брендов в Россию
Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T11:29+0300
2025-02-19T11:29+0300
бизнес
россия
борис титов
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. "После вчерашней встречи в Эр- Рияде… Ждём разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз", - сказал Титов журналистам. Он добавил, что санкции сразу не снимут, но их дух увянет. "Банки и бизнес перестанут дуть на холодную воду и перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет", - отметил Титов. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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бизнес, россия, борис титов
Бизнес, РОССИЯ, Борис Титов
11:29 19.02.2025
 
Титов оценил перспективы возвращения западных брендов в Россию

Титов: после встречи в Эр-Рияде западные бренды могут вернуться в Россию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
"После вчерашней встречи в Эр- Рияде… Ждём разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз", - сказал Титов журналистам.
Он добавил, что санкции сразу не снимут, но их дух увянет.
"Банки и бизнес перестанут дуть на холодную воду и перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет", - отметил Титов.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Шопинг - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
В России стали чаще регистрировать русскоязычные бренды
17 февраля, 07:00
 
БизнесРОССИЯБорис Титов
 
 
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