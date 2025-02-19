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Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета
Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета - 19.02.2025, ПРАЙМ
Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета
Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T23:35+0300
2025-02-19T23:35+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники."Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета... Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет", - говорится в материале издания.Как отмечает газета, эти меры могут привести к ежегодному сокращению бюджета Пентагона на десятки миллиардов долларов. Согласно записке, Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета к 24 февраля.
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Экономика, Пентагон, сокращение
Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета
WP: Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета на 8% в год
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники.
"Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета... Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет", - говорится в материале издания.
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Как отмечает газета, эти меры могут привести к ежегодному сокращению бюджета Пентагона на десятки миллиардов долларов. Согласно записке, Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета к 24 февраля.