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Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета

Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета - 19.02.2025, ПРАЙМ

Белый дом поручил Пентагону подготовить план сокращения бюджета

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T23:35+0300

2025-02-19T23:35+0300

2025-02-19T23:24+0300

экономика

пентагон

сокращение

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники."Администрация Трампа поручила Пентагону планировать масштабные сокращения бюджета... Глава Пентагона Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет", - говорится в материале издания.Как отмечает газета, эти меры могут привести к ежегодному сокращению бюджета Пентагона на десятки миллиардов долларов. Согласно записке, Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета к 24 февраля.

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пентагон

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пентагон, сокращение