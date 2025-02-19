https://1prime.ru/20250219/deklarirovanie-855080213.html

КС РФ разъяснил, когда недостоверное декларирование товара влечет наказание

КС РФ разъяснил, когда недостоверное декларирование товара влечет наказание - 19.02.2025, ПРАЙМ

КС РФ разъяснил, когда недостоверное декларирование товара влечет наказание

Конституционный суд (КС) России разъяснил, в каких случаях недостоверное декларирование товаров, которые ввозятся в РФ, квалифицируется как контрабанда и влечет | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T19:17+0300

2025-02-19T19:17+0300

2025-02-19T19:18+0300

конституционный суд

товары

контрабанда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России разъяснил, в каких случаях недостоверное декларирование товаров, которые ввозятся в РФ, квалифицируется как контрабанда и влечет уголовную ответственность, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности части первой статьи 226.1 Уголовного кодекса (УК) РФ рассмотрено по жалобе жителя Камчатки Олега Панова. Оспариваемая норма устанавливает наказание вплоть до лишения свободы на незаконное перемещение стратегически важных товаров в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) либо госграницу России с государствами-членами ЕАЭС. Как информирует пресс-служба КС, Панов, будучи руководителем компании, которая поставляла в Россию мясо из Аргентины, поручил указать в декларации недостоверные сведения о стоимости этого товара. За год, начиная с декабря 2017 года, через таможенную границу ЕАЭС в РФ было поставлено более 106 тысяч килограммов замороженного мяса крупного рогатого скота, относящегося к стратегически важным ресурсам. Его задекларированная стоимость составила около 358 тысяч долларов (на 96 тысяч долларов ниже стоимости покупки). Суд пришел к выводу, что недостоверные сведения о стоимости ввозимого товара были внесены в декларацию умышленно, что позволило привлечь Панова к уголовной ответственности по оспариваемой норме УК РФ. "Утверждая, что часть первая статьи 226.1 УК... допускает уголовное преследование за недостоверное декларирование стратегически важного товара или ресурса в части его цены (таможенной стоимости) при отсутствии критериев отграничения этого деяния от административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.2 "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" КоАП... и от преступления, установленного статьей 194 "Уклонение от уплаты таможенных платежей..." УК... О.В. Панов просит признать оспариваемое законоположение противоречащим... Конституции", – приводится в постановлении КС РФ позиция заявителя. Как констатировал Конституционный суд, отнесение стратегически важных товаров к контрабандным с учетом способа, вида и размера их незаконного ввоза "не ведет к противоречивой или произвольной судебной практике" и позволяет предвидеть правовые последствия недостоверного декларирования таких товаров. При этом контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей предполагают разные составы преступления. "Положения оспариваемой статьи предполагают ответственность за контрабанду стратегически важных товаров при их недостоверном декларировании, в частности при указании не соответствующей действительности цены или таможенной стоимости... При этом квалификация недостоверного декларирования сведений о таможенной стоимости стратегически важного товара в соответствии с оспариваемой статьей возможна только при умышленном введении уполномоченного органа в заблуждение относительно его стоимости", – приводится в релизе КС России его позиция. Согласно выводу КС РФ, оспариваемая норма соответствует Конституции, поскольку обеспечивает "достаточную степень определенности, соразмерности и дифференциации ответственности за незаконное перемещение... стратегически важных товаров и ресурсов, выраженное в недостоверном декларировании таможенной стоимости и совершенное в крупном размере".

https://1prime.ru/20250128/kontrabanda-854501740.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конституционный суд, товары, контрабанда