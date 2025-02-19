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Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд - 19.02.2025, ПРАЙМ
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд
Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T07:16+0300
2025-02-19T07:16+0300
2025-02-19T07:16+0300
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ПАНАМА, 19 фев - ПРАЙМ. Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено.
"В прошлом году мы заработали чуть меньше 5 миллиардов долларов. На этот год запланировано немного больше, потому что мы уже оправились от кризиса нехватки воды в озерах. В этом году у нас озера загружены, так что это позволит нам пропускать все суда, которые позволяет эксплуатационная мощность, и мы ожидаем немного больше 5 миллиардов долларов дохода в этом году", - заявил Морено.
По словам руководителя, основной трафик через канал приходится сейчас на США (75%), Китай, Южную Корею и Чили. При этом национальный флот практически не участвует в этом потоке - большинство контейнеровозов принадлежат различным судоходным компаниям.
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бизнес, россия, панама, панамский канал, сша
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ПАНАМА, Панамский канал, США
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд
Вице-президент Панамского канала Морено: доходы канала превысят пять миллиардов долларов
ПАНАМА, 19 фев - ПРАЙМ. Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено.
"В прошлом году мы заработали чуть меньше 5 миллиардов долларов. На этот год запланировано немного больше, потому что мы уже оправились от кризиса нехватки воды в озерах. В этом году у нас озера загружены, так что это позволит нам пропускать все суда, которые позволяет эксплуатационная мощность, и мы ожидаем немного больше 5 миллиардов долларов дохода в этом году", - заявил Морено.
По словам руководителя, основной трафик через канал приходится сейчас на США (75%), Китай, Южную Корею и Чили. При этом национальный флот практически не участвует в этом потоке - большинство контейнеровозов принадлежат различным судоходным компаниям.