Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд - 19.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250219/dohody-855050194.html
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд - 19.02.2025, ПРАЙМ
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд
Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T07:16+0300
2025-02-19T07:16+0300
бизнес
экономика
россия
панама
панамский канал
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855050194.jpg?1739938562
ПАНАМА, 19 фев - ПРАЙМ. Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "В прошлом году мы заработали чуть меньше 5 миллиардов долларов. На этот год запланировано немного больше, потому что мы уже оправились от кризиса нехватки воды в озерах. В этом году у нас озера загружены, так что это позволит нам пропускать все суда, которые позволяет эксплуатационная мощность, и мы ожидаем немного больше 5 миллиардов долларов дохода в этом году", - заявил Морено. По словам руководителя, основной трафик через канал приходится сейчас на США (75%), Китай, Южную Корею и Чили. При этом национальный флот практически не участвует в этом потоке - большинство контейнеровозов принадлежат различным судоходным компаниям.
панама
панамский канал
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, панама, панамский канал, сша
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ПАНАМА, Панамский канал, США
07:16 19.02.2025
 
Доходы Панамского канала в этом году превысят $5 млрд

Вице-президент Панамского канала Морено: доходы канала превысят пять миллиардов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАНАМА, 19 фев - ПРАЙМ. Доходы Панамского канала в текущем году превысят пять миллиардов долларов СЩА на фоне восстановления трафика после продолжительной засухи, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено.
"В прошлом году мы заработали чуть меньше 5 миллиардов долларов. На этот год запланировано немного больше, потому что мы уже оправились от кризиса нехватки воды в озерах. В этом году у нас озера загружены, так что это позволит нам пропускать все суда, которые позволяет эксплуатационная мощность, и мы ожидаем немного больше 5 миллиардов долларов дохода в этом году", - заявил Морено.
По словам руководителя, основной трафик через канал приходится сейчас на США (75%), Китай, Южную Корею и Чили. При этом национальный флот практически не участвует в этом потоке - большинство контейнеровозов принадлежат различным судоходным компаниям.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПАНАМАПанамский каналСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала