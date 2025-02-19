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Суд обратил в доход России активы алкогольного холдинга "Баядера Груп" - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Суд обратил в доход России активы алкогольного холдинга "Баядера Груп"
Суд обратил в доход России активы алкогольного холдинга "Баядера Груп" - 19.02.2025, ПРАЙМ
Суд обратил в доход России активы алкогольного холдинга "Баядера Груп"
Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:38+0300
2025-02-19T09:38+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп", следует из информации, размещенной на сайте суда. "Результаты рассмотрения - иск удовлетворен. Рассмотрено судьей единолично", - говорится в электронной карточке дела. Ответчиками по делу являются лица, которых ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Это Наталья Бондарева, Святослав Нечитайло, Юрий Мокляк, Ольга Баннова, Анна Ренцеш, Наталья Романова, а также ООО "Национальные алкогольные традиции", иностранные компании ООО "Баядера Холдинг" и "Фадел интернейшнл Инк.". Как ранее сообщал "Коммерсант", Генпрокуратура направила иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области с требованием обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп" стоимостью более 9 миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, после начала СВО бенефициары компании приняли решение направлять часть прибыли на финансирование ВСУ. Как уточняло издание, Генпрокуратура просит признать деятельность головной компании ООО "Баядера Холдинг", а также ее руководителей Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло и управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистской и запретить, обратив в доход государства акции и доли пяти подконтрольных им предприятий.
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россия, бизнес, финансы
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Финансы
09:38 19.02.2025
 
Суд обратил в доход России активы алкогольного холдинга "Баядера Груп"

Суд обратил в доход РФ активы украинского алкогольного холдинга "Баядера Груп"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп", следует из информации, размещенной на сайте суда.
"Результаты рассмотрения - иск удовлетворен. Рассмотрено судьей единолично", - говорится в электронной карточке дела.
Ответчиками по делу являются лица, которых ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Это Наталья Бондарева, Святослав Нечитайло, Юрий Мокляк, Ольга Баннова, Анна Ренцеш, Наталья Романова, а также ООО "Национальные алкогольные традиции", иностранные компании ООО "Баядера Холдинг" и "Фадел интернейшнл Инк.".
Как ранее сообщал "Коммерсант", Генпрокуратура направила иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области с требованием обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп" стоимостью более 9 миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, после начала СВО бенефициары компании приняли решение направлять часть прибыли на финансирование ВСУ. Как уточняло издание, Генпрокуратура просит признать деятельность головной компании ООО "Баядера Холдинг", а также ее руководителей Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло и управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистской и запретить, обратив в доход государства акции и доли пяти подконтрольных им предприятий.
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