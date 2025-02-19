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Guardian раскрыла расценки Бориса Джонсона на рукопожатие и фото с собой
Guardian раскрыла расценки Бориса Джонсона на рукопожатие и фото с собой - 19.02.2025, ПРАЙМ
Guardian раскрыла расценки Бориса Джонсона на рукопожатие и фото с собой
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет брать 121 фунт стерлингов (152,4 доллара) за рукопожатие и фотографию с собой в рамках готовящегося... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T19:26+0300
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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет брать 121 фунт стерлингов (152,4 доллара) за рукопожатие и фотографию с собой в рамках готовящегося мероприятия в шотландском Эдинбурге, сообщила в среду газета Guardian. "Борис Джонсон берёт 121 фунт за рукопожатие и фотографию перед мероприятием в Эдинбурге", - говорится в статье. Мероприятие "Вечер с Борисом Джонсоном" пройдет 2 сентября в концертном зале Ашер-Холл. На нём экс-премьер выступит перед публикой, гости также смогут задать политику вопросы, пишет газета. Стоимость посещения мероприятия варьируется от 53,9 до 159,9 фунта (67,9-201,5 доллара). Однако, помимо этого, желающим посетить мероприятие предлагается отдельно приобрести билет на встречу с Джонсоном, включающую возможность пожать ему руку и сделать совместную фотографию, сообщает Guardian. Джонсон заявил 7 июля 2022 года об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Этому предшествовал ряд скандалов вокруг политика, запустивший череду отставок из его правительства. В 2023 году Джонсон также ушёл из парламента, покинув кресло депутата от своего избирательного округа.
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борис джонсон, цены, фото
Экономика, Борис Джонсон, цены, фото
Guardian раскрыла расценки Бориса Джонсона на рукопожатие и фото с собой
Guardian: Борис Джонсон будет брать $152 за рукопожатие и фото с собой
МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет брать 121 фунт стерлингов (152,4 доллара) за рукопожатие и фотографию с собой в рамках готовящегося мероприятия в шотландском Эдинбурге, сообщила в среду газета Guardian.
"Борис Джонсон берёт 121 фунт за рукопожатие и фотографию перед мероприятием в Эдинбурге", - говорится в статье.
Мероприятие "Вечер с Борисом Джонсоном" пройдет 2 сентября в концертном зале Ашер-Холл. На нём экс-премьер выступит перед публикой, гости также смогут задать политику вопросы, пишет газета. Стоимость посещения мероприятия варьируется от 53,9 до 159,9 фунта (67,9-201,5 доллара).
Однако, помимо этого, желающим посетить мероприятие предлагается отдельно приобрести билет на встречу с Джонсоном, включающую возможность пожать ему руку и сделать совместную фотографию, сообщает Guardian.
Борис Джонсон снялся в украинской комедии
Джонсон заявил 7 июля 2022 года об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Этому предшествовал ряд скандалов вокруг политика, запустивший череду отставок из его правительства. В 2023 году Джонсон также ушёл из парламента, покинув кресло депутата от своего избирательного округа.