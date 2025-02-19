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Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии
Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии - 19.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии
Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из РФ и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T04:38+0300
2025-02-19T04:38+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
рф
москва
юрий ушаков
сергей лавров
кирилл дмитриев
мид
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ТОКИО, 19 фев – ПРАЙМ. Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из РФ и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой формат, и переговоры будут в итоге идти в пользу России, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. "В ходе прошедшей встречи глав внешнеполитических ведомств США и России практически было достигнуто соглашение о том, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт без участия Украины и европейских стран, силами только России и США. Это означает, что США одобрили формат, предложенный президентом России (Владимиром) Путиным. Переговоры в итоге будут идти в пользу России", - пишет аналитик в комментарии в газете "Асахи". По мнению Сато, россияне убедятся, что мнение правительства о том, что "Украина всего лишь ведет прокси-войну, следуя наставлениям западной коалиции под руководством США" было правильным. "Реальность такова, что единственный способ добиться скорейшего прекращения огня – это действовать по российскому формату. В любом случае, администрация (президента США Дональда) Трампа сделала существенное политическое решение (осознанно или из-за недостаточного понимания сути вопроса)", - отмечает он. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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россия, мировая экономика, сша, рф, москва, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, мид, мид рф, рфпи
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, РФ, МОСКВА, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, МИД, МИД РФ, РФПИ
04:38 19.02.2025
 
Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии

Экс-аналитик МИД Японии Сато: США одобрили предложенный Россией формат переговоров

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ТОКИО, 19 фев – ПРАЙМ. Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из РФ и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой формат, и переговоры будут в итоге идти в пользу России, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
"В ходе прошедшей встречи глав внешнеполитических ведомств США и России практически было достигнуто соглашение о том, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт без участия Украины и европейских стран, силами только России и США. Это означает, что США одобрили формат, предложенный президентом России (Владимиром) Путиным. Переговоры в итоге будут идти в пользу России", - пишет аналитик в комментарии в газете "Асахи".
По мнению Сато, россияне убедятся, что мнение правительства о том, что "Украина всего лишь ведет прокси-войну, следуя наставлениям западной коалиции под руководством США" было правильным.
"Реальность такова, что единственный способ добиться скорейшего прекращения огня – это действовать по российскому формату. В любом случае, администрация (президента США Дональда) Трампа сделала существенное политическое решение (осознанно или из-за недостаточного понимания сути вопроса)", - отмечает он.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФМОСКВАЮрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевМИДМИД РФРФПИ
 
 
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