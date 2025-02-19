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Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии

Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии - 19.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил итоги встречи делегаций России и США в Саудовской Аравии

Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из РФ и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T04:38+0300

2025-02-19T04:38+0300

2025-02-19T04:38+0300

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ТОКИО, 19 фев – ПРАЙМ. Результаты прошедшей в Саудовской Аравии встречи высокопоставленных делегаций из РФ и США свидетельствуют о том, что Вашингтон одобрил предлагаемый Москвой формат, и переговоры будут в итоге идти в пользу России, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. "В ходе прошедшей встречи глав внешнеполитических ведомств США и России практически было достигнуто соглашение о том, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт без участия Украины и европейских стран, силами только России и США. Это означает, что США одобрили формат, предложенный президентом России (Владимиром) Путиным. Переговоры в итоге будут идти в пользу России", - пишет аналитик в комментарии в газете "Асахи". По мнению Сато, россияне убедятся, что мнение правительства о том, что "Украина всего лишь ведет прокси-войну, следуя наставлениям западной коалиции под руководством США" было правильным. "Реальность такова, что единственный способ добиться скорейшего прекращения огня – это действовать по российскому формату. В любом случае, администрация (президента США Дональда) Трампа сделала существенное политическое решение (осознанно или из-за недостаточного понимания сути вопроса)", - отмечает он. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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