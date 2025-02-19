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FT указала на непригодность ВС Европы для размещения на восточных границах - 19.02.2025, ПРАЙМ
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FT указала на непригодность ВС Европы для размещения на восточных границах
FT указала на непригодность ВС Европы для размещения на восточных границах - 19.02.2025, ПРАЙМ
FT указала на непригодность ВС Европы для размещения на восточных границах
Европа в теории обладает достаточным количеством вооруженных сил для развертывания их на восточных границах, однако многие из войск непригодны для этого, пишет... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T09:48+0300
2025-02-19T09:58+0300
политика
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европа в теории обладает достаточным количеством вооруженных сил для развертывания их на восточных границах, однако многие из войск непригодны для этого, пишет газета Financial Times. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад. "Европа в теории должно быть легко предоставить достаточное количество войск для защиты своих границ от нападения. Европейские армии насчитывают почти 2 миллиона военнослужащих, из которых 1,3 миллиона находятся только в ЕС. Но на практике многие из этих войск непригодны для развертывания", - пишет издание. Как заявил бывший бригадный генерал британской армии Бен Барри, "часто существует большой разрыв между возможностями и готовностью войск". "Также далеко не ясно, есть ли у европейских сил достаточные запасы боеприпасов, расходных материалов и запчастей", - отметил Барри.
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европа, общество
Политика, ЕВРОПА, Общество
09:48 19.02.2025 (обновлено: 09:58 19.02.2025)
 
FT указала на непригодность ВС Европы для размещения на восточных границах

FT: многие ВС Европы непригодны для развертывания на восточных границах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европа в теории обладает достаточным количеством вооруженных сил для развертывания их на восточных границах, однако многие из войск непригодны для этого, пишет газета Financial Times.
Газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников ранее писала о том, что США могут вывести своих военных из прибалтийских стран на фоне переговоров с Россией. Европейские чиновники, по данным газеты, полагают, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, согласится вывести американские войска из стран Балтии и, возможно, дальше на запад.
"Европа в теории должно быть легко предоставить достаточное количество войск для защиты своих границ от нападения. Европейские армии насчитывают почти 2 миллиона военнослужащих, из которых 1,3 миллиона находятся только в ЕС. Но на практике многие из этих войск непригодны для развертывания", - пишет издание.
Как заявил бывший бригадный генерал британской армии Бен Барри, "часто существует большой разрыв между возможностями и готовностью войск".
"Также далеко не ясно, есть ли у европейских сил достаточные запасы боеприпасов, расходных материалов и запчастей", - отметил Барри.
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