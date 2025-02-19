https://1prime.ru/20250219/evropa-855062967.html

В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат

В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат - 19.02.2025, ПРАЙМ

В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат

Страны Европы не способны развернуть на Украине 200 тысяч военных, как того требует Владимир Зеленский, считает экс-командующий корпуса быстрого развертывания... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T13:40+0300

2025-02-19T13:40+0300

2025-02-19T13:40+0300

политика

украина

европа

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Страны Европы не способны развернуть на Украине 200 тысяч военных, как того требует Владимир Зеленский, считает экс-командующий корпуса быстрого развертывания НАТО в Италии (NRDC-ITA) Джорджо Баттисти. Баттисти в интервью газете Corriere della Sera заявил, что развертывание 200 тысяч военных на Украине предполагает отправку не менее 600 тысяч военнослужащих с учетом проведения необходимых ротаций каждые шесть-восемь месяцев. Однако, как пишет издание, это "вне досягаемости ЕС", даже при участии в инициативе Великобритании, поскольку правительства европейских стран должны обеспечивать национальную безопасность и продолжать участвовать в международных миссиях. "Каждая крупная страна могла бы направить на Украину около пяти тысяч военнослужащих; Франция, возможно, чуть больше", - заявил Баттисти. По его словам, страны Запада могли бы собрать контингент из 60 тысяч военных (по 20 тысяч в три срока), однако этих сил хватит только для патрулирования, кроме того, есть риск "рассеивания" сил по широкой линии фронта. Ранее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Запад направил на Украину 200 тысяч "миротворцев". Посол России во Франции Алексей Мешков ранее заявил РИА Новости, что Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Владимира Зеленского отправить на Украину 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен.

https://1prime.ru/20250219/voyska-855060935.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, общество