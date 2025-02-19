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В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат - 19.02.2025, ПРАЙМ
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В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат
В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат - 19.02.2025, ПРАЙМ
В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат
Страны Европы не способны развернуть на Украине 200 тысяч военных, как того требует Владимир Зеленский, считает экс-командующий корпуса быстрого развертывания... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T13:40+0300
2025-02-19T13:40+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Страны Европы не способны развернуть на Украине 200 тысяч военных, как того требует Владимир Зеленский, считает экс-командующий корпуса быстрого развертывания НАТО в Италии (NRDC-ITA) Джорджо Баттисти. Баттисти в интервью газете Corriere della Sera заявил, что развертывание 200 тысяч военных на Украине предполагает отправку не менее 600 тысяч военнослужащих с учетом проведения необходимых ротаций каждые шесть-восемь месяцев. Однако, как пишет издание, это "вне досягаемости ЕС", даже при участии в инициативе Великобритании, поскольку правительства европейских стран должны обеспечивать национальную безопасность и продолжать участвовать в международных миссиях. "Каждая крупная страна могла бы направить на Украину около пяти тысяч военнослужащих; Франция, возможно, чуть больше", - заявил Баттисти. По его словам, страны Запада могли бы собрать контингент из 60 тысяч военных (по 20 тысяч в три срока), однако этих сил хватит только для патрулирования, кроме того, есть риск "рассеивания" сил по широкой линии фронта. Ранее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Запад направил на Украину 200 тысяч "миротворцев". Посол России во Франции Алексей Мешков ранее заявил РИА Новости, что Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Владимира Зеленского отправить на Украину 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен.
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украина, европа, общество
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Общество
13:40 19.02.2025
 
В НАТО оценили способность ЕС развернуть на Украине 200 тысяч солдат

Баттисти: Европа не способна развернуть на Украине 200 тысяч военных

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Страны Европы не способны развернуть на Украине 200 тысяч военных, как того требует Владимир Зеленский, считает экс-командующий корпуса быстрого развертывания НАТО в Италии (NRDC-ITA) Джорджо Баттисти.
Баттисти в интервью газете Corriere della Sera заявил, что развертывание 200 тысяч военных на Украине предполагает отправку не менее 600 тысяч военнослужащих с учетом проведения необходимых ротаций каждые шесть-восемь месяцев. Однако, как пишет издание, это "вне досягаемости ЕС", даже при участии в инициативе Великобритании, поскольку правительства европейских стран должны обеспечивать национальную безопасность и продолжать участвовать в международных миссиях.
"Каждая крупная страна могла бы направить на Украину около пяти тысяч военнослужащих; Франция, возможно, чуть больше", - заявил Баттисти.
По его словам, страны Запада могли бы собрать контингент из 60 тысяч военных (по 20 тысяч в три срока), однако этих сил хватит только для патрулирования, кроме того, есть риск "рассеивания" сил по широкой линии фронта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Запад направил на Украину 200 тысяч "миротворцев".
Посол России во Франции Алексей Мешков ранее заявил РИА Новости, что Запад не в состоянии наращивать военную помощь Украине, так как достиг максимума своих возможностей, а призыв Владимира Зеленского отправить на Украину 200 тысяч "миротворцев" нереалистичен.
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
МИД Франции заявил о нежелании Запада направлять войска на Украину
12:30
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАОбщество
 
 
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