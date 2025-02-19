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Евросоюз больше не может полагаться на США, признали в Европарламенте - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз больше не может полагаться на США, признали в Европарламенте
Евросоюз больше не может полагаться на США, признали в Европарламенте - 19.02.2025, ПРАЙМ
Евросоюз больше не может полагаться на США, признали в Европарламенте
ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов и должен взять собственную оборону и безопасность в свои руки, говорится в заявлении крупнейших... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T19:18+0300
2025-02-19T19:16+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - ПРАЙМ. ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов и должен взять собственную оборону и безопасность в свои руки, говорится в заявлении крупнейших фракций Европарламента на фоне прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Россией и США. "Принимая во внимание недавние заявления и события, включая предварительные переговоры, состоявшиеся вчера в Саудовской Аравии между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации... последние политические события ясно показывают, что ЕС и его государства-члены, к сожалению, больше не могут полностью полагаться на правительство США в защите наших общих ценностей и интересов, а должны взять свою оборону и безопасность в свои руки", - указывается в документе. В нем также утверждается, что необходимы "срочные меры по увеличению и оптимизации военных расходов" "При необходимости все доступные решения в рамках имеющихся у ЕС инструментов, включая те, которые применимы к исключительным обстоятельствам, должны быть использованы для усиления сдерживающих возможностей ЕС и стратегической автономии", - говорится в документе. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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европарламент, ес, сша, защита
Политика, Европарламент, ЕС, США, защита
19:18 19.02.2025
 
Евросоюз больше не может полагаться на США, признали в Европарламенте

Европарламент: ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - ПРАЙМ. ЕС больше не может полагаться на США в защите общих интересов и должен взять собственную оборону и безопасность в свои руки, говорится в заявлении крупнейших фракций Европарламента на фоне прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Россией и США.
"Принимая во внимание недавние заявления и события, включая предварительные переговоры, состоявшиеся вчера в Саудовской Аравии между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации... последние политические события ясно показывают, что ЕС и его государства-члены, к сожалению, больше не могут полностью полагаться на правительство США в защите наших общих ценностей и интересов, а должны взять свою оборону и безопасность в свои руки", - указывается в документе.
В нем также утверждается, что необходимы "срочные меры по увеличению и оптимизации военных расходов"
"При необходимости все доступные решения в рамках имеющихся у ЕС инструментов, включая те, которые применимы к исключительным обстоятельствам, должны быть использованы для усиления сдерживающих возможностей ЕС и стратегической автономии", - говорится в документе.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Европарламент решил не признавать итоги выборов в Белоруссии
22 января, 15:06
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
 
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