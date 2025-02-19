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"Венгрия не будет платить вместо США". Орбан рассказал о давлении ЕС

"Венгрия не будет платить вместо США". Орбан рассказал о давлении ЕС - 19.02.2025, ПРАЙМ

"Венгрия не будет платить вместо США". Орбан рассказал о давлении ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T13:28+0300

2025-02-19T13:28+0300

2025-02-19T13:28+0300

политика

венгрия

украина

виктор орбан

ес

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США сообщает агентство Magyar Nemze.Также политик сообщил, что ЕС собирается принудить Венгрию к выплате Киеву 500 миллионов евро в год."Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро - ред.) в год", - цитирует агентство Орбана.Согласно Magyar Nemze, премьер-министр Венгрии подчеркнул, что "об этом не может быть и речи", поскольку Украина "не выполнила ни одного условия для членства в ЕС".

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венгрия, украина, виктор орбан, ес