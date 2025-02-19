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ЕС хочет направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор, пишут СМИ
ЕС хочет направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор, пишут СМИ - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор, пишут СМИ
Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T15:20+0300
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МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса (RRF) в оборонный сектор, сообщает Financial Times со ссылкой на источники."Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств на восстановление после пандемии в свой оборонный сектор в рамках усилий по увеличению инвестиций и военных расходов", - говорится в материале газеты.
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Политика, МОСКВА, Financial Times
ЕС хочет направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор, пишут СМИ
FT: ЕС хочет перенаправить выделенные на пандемию 93 млрд евро в оборонный сектор