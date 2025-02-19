https://1prime.ru/20250219/evrosoyuz-855066982.html

ЕС хочет направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор, пишут СМИ

ЕС хочет направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор, пишут СМИ - 19.02.2025, ПРАЙМ

ЕС хочет направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор, пишут СМИ

Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T15:20+0300

2025-02-19T15:20+0300

2025-02-19T15:31+0300

политика

москва

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса (RRF) в оборонный сектор, сообщает Financial Times со ссылкой на источники."Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств на восстановление после пандемии в свой оборонный сектор в рамках усилий по увеличению инвестиций и военных расходов", - говорится в материале газеты.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, financial times