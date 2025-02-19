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ФРС США готовится к возможным изменениям монетарной политики - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФРС США готовится к возможным изменениям монетарной политики
ФРС США готовится к возможным изменениям монетарной политики - 19.02.2025, ПРАЙМ
ФРС США готовится к возможным изменениям монетарной политики
Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T22:59+0300
2025-02-19T23:01+0300
экономика
фрс сша
монетарная политика
изменения
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности, следует из протокола январского заседания регулятора. "Большинство участников отметили, что текущая высокая степень неопределенности делает целесообразным осторожный подход комитета к рассмотрению дополнительных корректировок позиции денежно-кредитной политики", - говорится в протоколе. Участники заседания указали, что при сохранении занятости в экономике США вблизи максимального уровня они хотели бы увидеть дальнейший прогресс по инфляции, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки. Многие участники отметили, что комитет может удерживать ставку на ограничительном уровне, если экономика будет оставаться сильной, а инфляция – высокой. При этом некоторые участники заседания указали, что если условия на рынке труда ухудшатся, экономическая активность пойдет на спад и инфляция вернется к целевым 2% быстрее ожидаемого, то монетарная политика может быть смягчена, говорится в протоколе. Решения по ставке не имеют заранее установленного курса и зависят от развития экономики, экономического прогноза и баланса рисков, отметили члены комитета. ФРС США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 18-19 марта.
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фрс сша, монетарная политика, изменения
Экономика, ФРС США, монетарная политика, изменения
22:59 19.02.2025 (обновлено: 23:01 19.02.2025)
 
ФРС США готовится к возможным изменениям монетарной политики

Протокол: ФРС осторожно подходит к возможным изменениям монетарной политики

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США считают целесообразным не проявлять спешки и осторожно подходить к изменению монетарной политики в условиях высокой неопределенности, следует из протокола январского заседания регулятора.
"Большинство участников отметили, что текущая высокая степень неопределенности делает целесообразным осторожный подход комитета к рассмотрению дополнительных корректировок позиции денежно-кредитной политики", - говорится в протоколе.
Участники заседания указали, что при сохранении занятости в экономике США вблизи максимального уровня они хотели бы увидеть дальнейший прогресс по инфляции, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки.
Многие участники отметили, что комитет может удерживать ставку на ограничительном уровне, если экономика будет оставаться сильной, а инфляция – высокой. При этом некоторые участники заседания указали, что если условия на рынке труда ухудшатся, экономическая активность пойдет на спад и инфляция вернется к целевым 2% быстрее ожидаемого, то монетарная политика может быть смягчена, говорится в протоколе.
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Решения по ставке не имеют заранее установленного курса и зависят от развития экономики, экономического прогноза и баланса рисков, отметили члены комитета.
ФРС США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора запланировано на 18-19 марта.
 
ЭкономикаФРС СШАмонетарная политикаизменения
 
 
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