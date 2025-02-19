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Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту - 19.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду продолжают вчерашний восходящий тренд – растут примерно на 2%, превышая 540 долларов за тысячу кубометров,... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T10:55+0300
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду продолжают вчерашний восходящий тренд – растут примерно на 2%, превышая 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 543,1 доллара (+2,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.29 мск их стоимость составляет 544,6 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 532,2 доллара за тысячу кубометров. При этом днями ранее биржевой газ в Европе был ещё дороже - неделей ранее котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. А средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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газ, европа, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ICE
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту
Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду продолжают вчерашний восходящий тренд – растут примерно на 2%, превышая 540 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 543,1 доллара (+2,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 10.29 мск их стоимость составляет 544,6 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 532,2 доллара за тысячу кубометров.
При этом днями ранее биржевой газ в Европе был ещё дороже - неделей ранее котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
А средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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