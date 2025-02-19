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Потребление газа в России в 2025 году превысит рекорд прошлого года - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Потребление газа в России в 2025 году превысит рекорд прошлого года
Потребление газа в России в 2025 году превысит рекорд прошлого года - 19.02.2025, ПРАЙМ
Потребление газа в России в 2025 году превысит рекорд прошлого года
Потребление газа в РФ в наступившем году превысит рекорд прошлого года, считает гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T12:51+0300
2025-02-19T12:51+0300
энергетика
газ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Потребление газа в РФ в наступившем году превысит рекорд прошлого года, считает гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Густов в среду принял участие в запуске нового межпоселкового газопровода в Кингисеппском районе Ленинградской области. "Я практически уверен, что 2025 год будет показывать новые рекорды внутреннего потребления газа в России... Газопотребление в стране в 2025 году, я считаю, будет выше, чем в рекордном 2024 году", - сказал он журналистам. По словам главы "Газпром межрегионгаза", рост потребления газа обусловлен высокими темпами реализации программы газификации России, а также общим ростом промышленного производства. Ранее, в конце декабря, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" по итогам года поставит по своей газотранспортной системе для потребителей России около 390 миллиардов кубометров газа, что будет историческим рекордом.
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газ, россия, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Газпром
12:51 19.02.2025
 
Потребление газа в России в 2025 году превысит рекорд прошлого года

Густов: потребление газа в России в 2025 году превысит рекорд прошлого года

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Потребление газа в РФ в наступившем году превысит рекорд прошлого года, считает гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Густов в среду принял участие в запуске нового межпоселкового газопровода в Кингисеппском районе Ленинградской области.
"Я практически уверен, что 2025 год будет показывать новые рекорды внутреннего потребления газа в России... Газопотребление в стране в 2025 году, я считаю, будет выше, чем в рекордном 2024 году", - сказал он журналистам.
По словам главы "Газпром межрегионгаза", рост потребления газа обусловлен высокими темпами реализации программы газификации России, а также общим ростом промышленного производства.
Ранее, в конце декабря, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" по итогам года поставит по своей газотранспортной системе для потребителей России около 390 миллиардов кубометров газа, что будет историческим рекордом.
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