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Газовщики получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Газовщики получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры
Газовщики получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры - 19.02.2025, ПРАЙМ
Газовщики получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры
Газовщики по решению суда получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры для проверки газового оборудования в тех случаях, когда собственник помещения... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T18:05+0300
2025-02-19T18:07+0300
газовщики
квартиры
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Газовщики по решению суда получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры для проверки газового оборудования в тех случаях, когда собственник помещения отказался пустить их внутрь, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) предоставлять доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. "Законопроект обяжет жильцов впускать газовщиков в квартиры для проверки газового оборудования. Более того, он даст газовщикам полномочия, в случае отказа жильцов пустить их в квартиру для проверки оборудования, обращаться в суд", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что суд в течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП – органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда – будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь.
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газовщики, квартиры, доступ
Газовщики, квартиры, доступ
18:05 19.02.2025 (обновлено: 18:07 19.02.2025)
 
Газовщики получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры

Депутат: газовщики смогут беспрепятственно заходить в квартиры по решению суда

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Газовщики по решению суда получат полномочия беспрепятственно заходить в квартиры для проверки газового оборудования в тех случаях, когда собственник помещения отказался пустить их внутрь, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) предоставлять доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
"Законопроект обяжет жильцов впускать газовщиков в квартиры для проверки газового оборудования. Более того, он даст газовщикам полномочия, в случае отказа жильцов пустить их в квартиру для проверки оборудования, обращаться в суд", - сказал Колунов.
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Парламентарий добавил, что суд в течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, будет обязан вынести решение, на основании которого газовщики совместно с ФССП – органом, который уполномочен на принудительное исполнение решений суда – будут возвращаться в квартиры, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь.
 
Газовщикиквартирыдоступ
 
 
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