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В Германии призвали вернуться к идеям разрядки
В Германии призвали вернуться к идеям разрядки - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали вернуться к идеям разрядки
Внешняя политика Германии должна вернуться к идеями разрядки, поскольку система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России, сказала... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T01:31+0300
2025-02-19T01:31+0300
2025-02-19T01:31+0300
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БЕРЛИН, 19 фев - ПРАЙМ. Внешняя политика Германии должна вернуться к идеями разрядки, поскольку система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России, сказала депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
В ходе предвыборного мероприятия, проходившего под лозунгом "Европе нужен мир с Россией", Дагделен заявила, что внешняя политика Германии последних лет полностью провалилась: военная помощь Украине не принесла результатов, а санкции против России и отказ от ее энергоносителей нанесли значительный урон немецкой экономике.
"Внешняя политика должна вернуться к основам внешней политики Германии. Это дипломатия, сотрудничество вместо конфронтации и баланс интересов. Снова политика разрядки. А для этого нам также нужна общая система безопасности в Европе, включающая Россию. Мы придерживаемся принципа общей безопасности, потому что другого пути к достижению безопасности нет. И Россия является частью этого, поскольку она также является частью Европы", - сказала Дагделен, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, как в ССВ видят будущую систему безопасности в Европе.
По мнению депутата от ССВ, если Германия реализует сценарий повышения военных расходов до 5% от своего ВВП, предлагаемый некоторыми политиками, то это принципиально изменит ее сущность: она станет военным государством, игнорирующим социальные нужды собственных граждан.
ССВ, как и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), часто подвергается критике оппонентов за якобы связи с Россией. Несмотря на то, что ССВ был основан лишь в прошлом году, партия уже заняла третье место на выборах в трех федеральных землях на востоке страны и, по опросам, претендует сейчас на попадание в бундестаг.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА
В Германии призвали вернуться к идеям разрядки
Депутат ССВ Дагделен: внешняя политика Германии должна вернуться к идеям разрядки
БЕРЛИН, 19 фев - ПРАЙМ. Внешняя политика Германии должна вернуться к идеями разрядки, поскольку система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России, сказала депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
В ходе предвыборного мероприятия, проходившего под лозунгом "Европе нужен мир с Россией", Дагделен заявила, что внешняя политика Германии последних лет полностью провалилась: военная помощь Украине не принесла результатов, а санкции против России и отказ от ее энергоносителей нанесли значительный урон немецкой экономике.
"Внешняя политика должна вернуться к основам внешней политики Германии. Это дипломатия, сотрудничество вместо конфронтации и баланс интересов. Снова политика разрядки. А для этого нам также нужна общая система безопасности в Европе, включающая Россию. Мы придерживаемся принципа общей безопасности, потому что другого пути к достижению безопасности нет. И Россия является частью этого, поскольку она также является частью Европы", - сказала Дагделен, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, как в ССВ видят будущую систему безопасности в Европе.
По мнению депутата от ССВ, если Германия реализует сценарий повышения военных расходов до 5% от своего ВВП, предлагаемый некоторыми политиками, то это принципиально изменит ее сущность: она станет военным государством, игнорирующим социальные нужды собственных граждан.
ССВ, как и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), часто подвергается критике оппонентов за якобы связи с Россией. Несмотря на то, что ССВ был основан лишь в прошлом году, партия уже заняла третье место на выборах в трех федеральных землях на востоке страны и, по опросам, претендует сейчас на попадание в бундестаг.