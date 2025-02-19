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В Германии призвали вернуться к идеям разрядки

В Германии призвали вернуться к идеям разрядки - 19.02.2025, ПРАЙМ

В Германии призвали вернуться к идеям разрядки

Внешняя политика Германии должна вернуться к идеями разрядки, поскольку система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России, сказала... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T01:31+0300

2025-02-19T01:31+0300

2025-02-19T01:31+0300

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БЕРЛИН, 19 фев - ПРАЙМ. Внешняя политика Германии должна вернуться к идеями разрядки, поскольку система безопасности в Европе не может быть выстроена без участия России, сказала депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. В ходе предвыборного мероприятия, проходившего под лозунгом "Европе нужен мир с Россией", Дагделен заявила, что внешняя политика Германии последних лет полностью провалилась: военная помощь Украине не принесла результатов, а санкции против России и отказ от ее энергоносителей нанесли значительный урон немецкой экономике. "Внешняя политика должна вернуться к основам внешней политики Германии. Это дипломатия, сотрудничество вместо конфронтации и баланс интересов. Снова политика разрядки. А для этого нам также нужна общая система безопасности в Европе, включающая Россию. Мы придерживаемся принципа общей безопасности, потому что другого пути к достижению безопасности нет. И Россия является частью этого, поскольку она также является частью Европы", - сказала Дагделен, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, как в ССВ видят будущую систему безопасности в Европе. По мнению депутата от ССВ, если Германия реализует сценарий повышения военных расходов до 5% от своего ВВП, предлагаемый некоторыми политиками, то это принципиально изменит ее сущность: она станет военным государством, игнорирующим социальные нужды собственных граждан. ССВ, как и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), часто подвергается критике оппонентов за якобы связи с Россией. Несмотря на то, что ССВ был основан лишь в прошлом году, партия уже заняла третье место на выборах в трех федеральных землях на востоке страны и, по опросам, претендует сейчас на попадание в бундестаг.

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мировая экономика, россия, германия, европа, украина