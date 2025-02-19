https://1prime.ru/20250219/gid-855063550.html

Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России

Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России - 19.02.2025, ПРАЙМ

Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России

Впервые организатор авторитетной отельной премии Russian Hospitality Awards проведет всероссийскую ресторанную премию, в которой эксперты выберут лучшие... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T14:02+0300

2025-02-19T14:02+0300

2025-02-19T14:02+0300

бизнес

michelin

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/51/837615129_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_6c0e19b1b7be4ff94e1bd1e7b12215c9.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Впервые организатор авторитетной отельной премии Russian Hospitality Awards проведет всероссийскую ресторанную премию, в которой эксперты выберут лучшие заведения в 20 номинациях, передает корреспондент РИА Новости. Во второй половине сентября президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров на пресс-конференции сообщал, что российские рестораторы обсуждают с Роскачеством и Минпромторгом создание отечественного аналога ресторанного гида Michelin. Организатор премии Russian Hospitality Awards в среду впервые сообщил о запуске всероссийской ресторанной премии во время пресс-завтрака. Уточняется, что для ресторанов участие будет бесплатным и состоять из трех этапов, один из которых - посещение заведения "тайными гостями". Подавать заявки по 20 номинациям, от лучшего семейного ресторана до лучшего гастрономического бистро, заведения смогут с 1 июля. Победителей объявят в марте следующего года. "Я считаю, что у нас нет сегодня нормальной объективной ресторанной премии в России. Те, что сегодня есть - все субъективные. Либо с ними договариваются, либо они не тратят ресурсы на изучение ресторанов. Потому что когда какой-то ресторан выигрывает, и ты задаешь вопрос судье, почему он выиграл, он тебе не может ответить, он там не был", - сказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Он также поделился ожиданиями, которые возлагает на новую премию в отрасли. "От этой премии я жду, во-первых, объективной картины, во-вторых, участия ресторанов, которые нигде не участвуют. Потому что это "бал сатаны", когда одни и те же рестораны, да, среди них есть достойные, проходят, а другие просто не оцениваются. Гостям это даст честную объективную картину, куда ходить", - добавил он. "Мы верим, что этот проект станет мощным стимулом для развития ресторанной индустрии и гастрономического туризма в России. Надеемся, что он поможет заведениям становиться лучше и создавать новый уровень гостеприимства", - сказала в свою очередь агентству директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева.

https://1prime.ru/20250201/vine-854599529.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, michelin, россия