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Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
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Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России
Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России - 19.02.2025, ПРАЙМ
Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России
Впервые организатор авторитетной отельной премии Russian Hospitality Awards проведет всероссийскую ресторанную премию, в которой эксперты выберут лучшие... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:02+0300
2025-02-19T14:02+0300
бизнес
michelin
россия
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Впервые организатор авторитетной отельной премии Russian Hospitality Awards проведет всероссийскую ресторанную премию, в которой эксперты выберут лучшие заведения в 20 номинациях, передает корреспондент РИА Новости. Во второй половине сентября президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров на пресс-конференции сообщал, что российские рестораторы обсуждают с Роскачеством и Минпромторгом создание отечественного аналога ресторанного гида Michelin. Организатор премии Russian Hospitality Awards в среду впервые сообщил о запуске всероссийской ресторанной премии во время пресс-завтрака. Уточняется, что для ресторанов участие будет бесплатным и состоять из трех этапов, один из которых - посещение заведения "тайными гостями". Подавать заявки по 20 номинациям, от лучшего семейного ресторана до лучшего гастрономического бистро, заведения смогут с 1 июля. Победителей объявят в марте следующего года. "Я считаю, что у нас нет сегодня нормальной объективной ресторанной премии в России. Те, что сегодня есть - все субъективные. Либо с ними договариваются, либо они не тратят ресурсы на изучение ресторанов. Потому что когда какой-то ресторан выигрывает, и ты задаешь вопрос судье, почему он выиграл, он тебе не может ответить, он там не был", - сказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Он также поделился ожиданиями, которые возлагает на новую премию в отрасли. "От этой премии я жду, во-первых, объективной картины, во-вторых, участия ресторанов, которые нигде не участвуют. Потому что это "бал сатаны", когда одни и те же рестораны, да, среди них есть достойные, проходят, а другие просто не оцениваются. Гостям это даст честную объективную картину, куда ходить", - добавил он. "Мы верим, что этот проект станет мощным стимулом для развития ресторанной индустрии и гастрономического туризма в России. Надеемся, что он поможет заведениям становиться лучше и создавать новый уровень гостеприимства", - сказала в свою очередь агентству директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева.
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бизнес, michelin, россия
Бизнес, Michelin, РОССИЯ
14:02 19.02.2025
 
Аналог ресторанного гида Michelin готовится к запуску в России

Russian Hospitality Awards проведет всероссийскую ресторанную премию

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкMichelin
Michelin - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Впервые организатор авторитетной отельной премии Russian Hospitality Awards проведет всероссийскую ресторанную премию, в которой эксперты выберут лучшие заведения в 20 номинациях, передает корреспондент РИА Новости.
Во второй половине сентября президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров на пресс-конференции сообщал, что российские рестораторы обсуждают с Роскачеством и Минпромторгом создание отечественного аналога ресторанного гида Michelin.
Организатор премии Russian Hospitality Awards в среду впервые сообщил о запуске всероссийской ресторанной премии во время пресс-завтрака. Уточняется, что для ресторанов участие будет бесплатным и состоять из трех этапов, один из которых - посещение заведения "тайными гостями". Подавать заявки по 20 номинациям, от лучшего семейного ресторана до лучшего гастрономического бистро, заведения смогут с 1 июля. Победителей объявят в марте следующего года.
"Я считаю, что у нас нет сегодня нормальной объективной ресторанной премии в России. Те, что сегодня есть - все субъективные. Либо с ними договариваются, либо они не тратят ресурсы на изучение ресторанов. Потому что когда какой-то ресторан выигрывает, и ты задаешь вопрос судье, почему он выиграл, он тебе не может ответить, он там не был", - сказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Он также поделился ожиданиями, которые возлагает на новую премию в отрасли. "От этой премии я жду, во-первых, объективной картины, во-вторых, участия ресторанов, которые нигде не участвуют. Потому что это "бал сатаны", когда одни и те же рестораны, да, среди них есть достойные, проходят, а другие просто не оцениваются. Гостям это даст честную объективную картину, куда ходить", - добавил он.
"Мы верим, что этот проект станет мощным стимулом для развития ресторанной индустрии и гастрономического туризма в России. Надеемся, что он поможет заведениям становиться лучше и создавать новый уровень гостеприимства", - сказала в свою очередь агентству директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева.
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