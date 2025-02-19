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В Госдуму внесли проект о праве женщин уходить в декрет - 19.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о праве женщин уходить в декрет
В Госдуму внесли проект о праве женщин уходить в декрет - 19.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о праве женщин уходить в декрет
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T00:01+0300
2025-02-19T00:01+0300
общество
бизнес
москва
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, документ доступен в думской электронной базе. "Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации", - сказано в пояснительной записке. В документе указывается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7-9 акушерским неделям, и постановка на учет в первый триместр беременности и раннее предоставление отпуска по беременности позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации и обеспечивать их оздоровление. Как считают авторы проекта, ранний переход в декретный отпуск позволит обеспечить физическое и эмоциональное здоровье матери и снизить риски осложнений, что напрямую связано с сохранением жизни и благополучия новорожденного. В пояснительной записке отмечается, что российская культура исторически рассматривает семью как основу общества, а материнство — как высшее призвание женщины, требующее особой заботы со стороны государства, и принятие данной законодательной новеллы продемонстрирует ответственность государства за поддержку традиционных ценностей, а ее реализация будет способствовать благополучному завершению беременности – рождению ребенка и, как следствие, устойчивому демографическому развитию страны.
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40
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общество , бизнес, москва, сергей миронов, госдума
Общество , Бизнес, МОСКВА, Сергей Миронов, Госдума
00:01 19.02.2025
 
В Госдуму внесли проект о праве женщин уходить в декрет

В Госдуму внесли проект о праве женщин уходить в декрет на любом сроке беременности

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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности, документ доступен в думской электронной базе.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации", - сказано в пояснительной записке.
В документе указывается, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7-9 акушерским неделям, и постановка на учет в первый триместр беременности и раннее предоставление отпуска по беременности позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации и обеспечивать их оздоровление. Как считают авторы проекта, ранний переход в декретный отпуск позволит обеспечить физическое и эмоциональное здоровье матери и снизить риски осложнений, что напрямую связано с сохранением жизни и благополучия новорожденного.
В пояснительной записке отмечается, что российская культура исторически рассматривает семью как основу общества, а материнство — как высшее призвание женщины, требующее особой заботы со стороны государства, и принятие данной законодательной новеллы продемонстрирует ответственность государства за поддержку традиционных ценностей, а ее реализация будет способствовать благополучному завершению беременности – рождению ребенка и, как следствие, устойчивому демографическому развитию страны.
 
ОбществоБизнесМОСКВАСергей МироновГосдума
 
 
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