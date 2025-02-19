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ЕК примет жесткие меры против продукции из США с опасными пестицидами - 19.02.2025, ПРАЙМ
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ЕК примет жесткие меры против продукции из США с опасными пестицидами
ЕК примет жесткие меры против продукции из США с опасными пестицидами - 19.02.2025, ПРАЙМ
ЕК примет жесткие меры против продукции из США с опасными пестицидами
В рамках предложенных мер по развитию сельского хозяйства в Евросоюзе, ЕК заявила о намерении принимать решительные меры, вплоть до запрета, в отношении... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T14:41+0300
2025-02-19T14:51+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. В рамках предложенных мер по развитию сельского хозяйства в Евросоюзе, ЕК заявила о намерении принимать решительные меры, вплоть до запрета, в отношении импортной продукции, содержащей опасные пестициды, которые разрешены к использованию, например, в США. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.Также было заявлено о намерении принимать меры в отношении любой импортной сельскохозяйственной продукции, произведенной с соблюдением стандартов, более низких, чем действующие в ЕС."ЕС продолжит уделять первостепенное внимание продовольственной безопасности и суверенитету… Стратегия также отвечает на запросы фермеров, граждан о более тесном согласовании стандартов производства для импортируемой продукции... Еврокомиссия в 2025 году начнет принимать меры для обеспечения большей согласованности стандартов, когда речь идет об опасных пестицидах, запрещенных в ЕС", - указывается в документе. В ЕК подчеркнули, что Комиссия тщательно рассмотрит любые дальнейшие ограничения на использование пестицидов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ответ на планы американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины на европейскую продукцию, Брюссель может запретить импорт сельскохозяйственной продукции из США, содержащей пестициды.Еврокомиссия заявляла о готовности "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров.
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мировая экономика, сша, брюссель, дональд трамп, ес, ек
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, Дональд Трамп, ЕС, ЕК
14:41 19.02.2025 (обновлено: 14:51 19.02.2025)
 
ЕК примет жесткие меры против продукции из США с опасными пестицидами

Еврокомиссия примет меры против импорта сельхозпродукции с опасными пестицидами

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПротесты в Париже
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – ПРАЙМ. В рамках предложенных мер по развитию сельского хозяйства в Евросоюзе, ЕК заявила о намерении принимать решительные меры, вплоть до запрета, в отношении импортной продукции, содержащей опасные пестициды, которые разрешены к использованию, например, в США. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.
Также было заявлено о намерении принимать меры в отношении любой импортной сельскохозяйственной продукции, произведенной с соблюдением стандартов, более низких, чем действующие в ЕС.
"ЕС продолжит уделять первостепенное внимание продовольственной безопасности и суверенитету… Стратегия также отвечает на запросы фермеров, граждан о более тесном согласовании стандартов производства для импортируемой продукции... Еврокомиссия в 2025 году начнет принимать меры для обеспечения большей согласованности стандартов, когда речь идет об опасных пестицидах, запрещенных в ЕС", - указывается в документе.
В ЕК подчеркнули, что Комиссия тщательно рассмотрит любые дальнейшие ограничения на использование пестицидов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ответ на планы американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины на европейскую продукцию, Брюссель может запретить импорт сельскохозяйственной продукции из США, содержащей пестициды.
Еврокомиссия заявляла о готовности "жестко и немедленно реагировать" в случае введения США "неоправданных" пошлин на импорт европейских товаров.
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