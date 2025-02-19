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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 19.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно: рынки Китая и Южной Кореи растут, а Гонконга, Австралии и... | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T08:45+0300

2025-02-19T08:45+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно: рынки Китая и Южной Кореи растут, а Гонконга, Австралии и Японии - снижаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54%, до 3 342,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2 031,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,27%, до 22 915,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,83%, до 2 674,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,73%, до 8 419,3 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,49%, до 39 122 пунктов. "Существуют веские причины для оптимизма в отношении акций Китая и Гонконга, особенно учитывая сигналы правительства о более активной поддержке высокотехнологичной промышленности и частных предприятий", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda). Аналитики также обратили внимание на встречу в понедельник председателя КНР Си Цзиньпина и предпринимателей, участником которой стал и соучредитель Alibaba Джек Ма (Jack Ma).

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китай

азиатско-тихоокеанский регион

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рынки, торги, акции, китай, азиатско-тихоокеанский регион