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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 19.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 19.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно: рынки Китая и Южной Кореи растут, а Гонконга, Австралии и... | 19.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-19T08:45+0300
2025-02-19T08:45+0300
экономика
рынки
торги
акции
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азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно: рынки Китая и Южной Кореи растут, а Гонконга, Австралии и Японии - снижаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54%, до 3 342,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2 031,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,27%, до 22 915,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,83%, до 2 674,84 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снижался на 0,73%, до 8 419,3 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,49%, до 39 122 пунктов. "Существуют веские причины для оптимизма в отношении акций Китая и Гонконга, особенно учитывая сигналы правительства о более активной поддержке высокотехнологичной промышленности и частных предприятий", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda). Аналитики также обратили внимание на встречу в понедельник председателя КНР Си Цзиньпина и предпринимателей, участником которой стал и соучредитель Alibaba Джек Ма (Jack Ma).
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рынки, торги, акции, китай, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынки, Торги, Акции, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион
08:45 19.02.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР в среду утром торгуются разнонаправленно

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно: рынки Китая и Южной Кореи растут, а Гонконга, Австралии и Японии - снижаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54%, до 3 342,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2 031,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,27%, до 22 915,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,83%, до 2 674,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,73%, до 8 419,3 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,49%, до 39 122 пунктов.
"Существуют веские причины для оптимизма в отношении акций Китая и Гонконга, особенно учитывая сигналы правительства о более активной поддержке высокотехнологичной промышленности и частных предприятий", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).
Аналитики также обратили внимание на встречу в понедельник председателя КНР Си Цзиньпина и предпринимателей, участником которой стал и соучредитель Alibaba Джек Ма (Jack Ma).
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики
Вчера, 13:48
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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