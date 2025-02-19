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Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики - 19.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-19T13:56+0300

2025-02-19T13:56+0300

2025-02-19T13:56+0300

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МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,81%, до 3 3351,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,9%, до 2 045,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,14%, до 22 944,24 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,7%, до 2 671,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,73%, до 8 419,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,34%, до 39 182 пунктов. В Китае по-прежнему сохраняется среднесрочная неопределенность в отношении торговой политики США и изменений учетной ставки Федеральной резервной системы, приводит агентство Блумберг мнение главы отдела исследований акций в Азии Union Bancaire Privee в Сингапуре Кирана Колдера (Kieran Calder). Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся на все товары из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако позднее Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Трамп также подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

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